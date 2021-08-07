Певица МакSим полностью пришла в себя

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Певица МакSим (Марина Максимова) полностью пришла в себя, ее память в норме, артистка даже шутит и смеется. Об этом сообщается на ее официальной странице во "ВКонтакте", передает ТАСС.

"Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", - сообщили в ее окружении.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС