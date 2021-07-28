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Состояние МакSим, тяжелое, но постепенно улучшается

28 июля 2021 23:58
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Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы.

Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, тяжелое, но постепенно улучшается. Об этом РБК сообщила пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская.

«Пока так же, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика», — сказала Богушевская. При этом она добавила, что не знает, каким именно образом певица коммуницирует с врачами.

Ранее официальный представитель МакSим Маргарита Соколова опровергла РБК сообщения Telegram-канала Mash о том, что певица может разговаривать жестами и находится в сознании. «Это не совсем достоверная информация. Как происходит регулировка врачами сна? Тяжело организму — погружают [в искусственную кому], чуть полегче — дают полное сознание. Вспомогательная вентиляция легких была и раньше. Кардинальных ярких перемен пока нет», — объяснила Соколова.

 

Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС / РБК

Теги: состояние улучшается МакSим

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