Состояние МакSим, тяжелое, но постепенно улучшается

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Состояние певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, тяжелое, но постепенно улучшается. Об этом РБК сообщила пиар-менеджер певицы МакSим Яна Богушевская.



«Пока так же, тяжело, но с улучшениями, наблюдается положительная динамика», — сказала Богушевская. При этом она добавила, что не знает, каким именно образом певица коммуницирует с врачами.



Ранее официальный представитель МакSим Маргарита Соколова опровергла РБК сообщения Telegram-канала Mash о том, что певица может разговаривать жестами и находится в сознании. «Это не совсем достоверная информация. Как происходит регулировка врачами сна? Тяжело организму — погружают [в искусственную кому], чуть полегче — дают полное сознание. Вспомогательная вентиляция легких была и раньше. Кардинальных ярких перемен пока нет», — объяснила Соколова.





Фото: Елизавета Клементьева / ТАСС / РБК