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Соискатели чаще всего готовы демонстрировать навыки делового общения и умение работать в коллективе

18 июля 2025 14:22
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Соискатели чаще всего готовы демонстрировать навыки делового общения и умение работать в коллективе

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru выяснили, как изменились навыки, которые молодые соискатели указывают в своих резюме, за последние пять лет, и каковы ожидания работодателей в отношении этой категории кандидатов.
 

Работодатели сегодня ждут ответственности от молодых соискателей
 

За последние годы рынок труда претерпел ряд значительных изменений, в том числе, они коснулись отношения работодателей к практическим компетенциям кандидатов – на диплом обращают все меньше внимания, наметилась тенденция к навыкоцентричности.

Если пять лет назад в вакансиях, доступных соискателям с 14 лет, в качестве желаемых мягких навыков кандидата работодатели указывали грамотную речь (встречалось в 34% вакансий), работу в команде (24%) и активные продажи (21%), то сегодня ситуация в корне поменялась.

В течение первого полугодия 2025 года российские работодатели в вакансиях, доступных с 14 лет, чаще всего искали ответственных (в 58% случаев), пунктуальных сотрудников (49%), умеющих работать в команде (49%).
 

Соискатели чаще всего готовы демонстрировать навыки делового общения и умение работать в коллективе

Сами юные соискатели (14-17 лет) в качестве своих главных не профессиональных навыков чаще всего указывают в резюме деловое общение (30%), умение работать в коллективе (30%), готовность обучаться (29%). Причем, данные навыки вошли в ТОП-3 и у парней, и у девушек. У соискателей 18-24 лет к этим навыкам также добавился навык работы с большим объемом информации (24% - в резюме девушек и 17% - в резюме юношей), организаторские способности (19% - у девушек и 13% у юношей).
 

«На старте важны самые разные навыки. Прежде всего, все зависит от профобласти. Например, если мы говорим об ИТ, в первую очередь работодатели смотрят на профессиональные навыки и компетенции. Но в других сферах, например на менеджерских позициях, в приоритете наличие софтов, например, умение договариваться, строить отношения внутри команды, налаживать связи и др. В условиях кадрового голода работодатели меньше ожидают соискателей, готовых постоянно обучаться, а также меняться в зависимости от запросов бизнеса и ситуации», - Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» на hh.ru.

Теги: Опрос

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