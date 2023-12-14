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Согласно опросу, жители Отрадного доверяют работе полиции

14 декабря 2023 10:37
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Согласно опросу, жители Отрадного доверяют работе полиции

Согласно результатам опроса, чувствуют себя защищенными 73,6 % респондентов, доверяют полиции 97,4 %, положительно оценивают ее работу 96,1 % опрошенных.

         Одной из основных функций в деятельности органов внутренних дел, в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ, является обеспечение общественного доверия к полиции и прозрачности для граждан действий по поддержанию законности и правопорядка. В связи с этим, с 11 по 12 декабря текущего года, сотрудниками полиции и представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел проводилось изучение мнения населения о деятельности полиции города Отрадный. Всего опрошено 315 респондентов.

В опросе приняли участие мужчины (58 %) и женщины (42 %) в возрасте 18-24 года (20,6 %), 25-54 года (38 %), 55 лет и старше (41,4 %).

         По данным опроса, чувствуют себя защищенными от преступников и посягательств на жизнь, здоровье и имущество 73,6 % респондентов. Доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности –   97,4 %, положительно оценивают работу полиции г. Отрадный 96,1 % жителей, принявших участие в опросе.

Представитель Общественного совета при О МВД России по г. Отрадный Алексей Прасол, подводя итоги опроса общественного мнения населения, отметил необходимость данного рода мероприятий: "Обычно опросы отражают реальные мнения людей, уверен, они будут тщательно изучены руководством полиции».

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