«СОдействие»: в Ленинском районе благоустраивается дворовая территория

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В этом году только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, обновляется 51 дворовая территория и 4 общественных пространства, по Губернаторскому проекту «СОдействие» обновляется более 20 территорий.

В Ленинском районе по улице Агибалова, 76-80 завершается благоустройство двух многофункциональных площадок в рамках разработанного проекта «Остров Дружбы» для детей и взрослых. Территория обновляется по Губернаторскому проекту «СОдействие». На детской площадке подрядной организации осталось выполнить несколько завершающих штрихов. Здесь на прорезиненном безопасном покрытии установлен детский игровой комплекс, песочница, скамейки для отдыха. К площадке ведут обустроенные тротуарные дорожки, а по периметру территории выставлено ограждение.

Преображение двора стало возможным благодаря активной позиции жителей. Проект разрабатывался совместно с ними. Горожане самостоятельно выбирали оборудование, которое хотели бы увидеть на новых площадках, высказывали свои идеи.

Сейчас жители наблюдают за ходом работ, следят за качеством их выполнения наряду с экспертами, при необходимости доводят свои замечания до подрядной организации – все их пожелания учитываются.

Губернаторский проект «СОдействие» нацелен на поддержку социально-значимых проектов, инициируемых жителями региона. Обязательным условием для участия в программе является активная позиция горожан и софинансирование общественного проекта из трех источников: жители и (или) юридические лица, местный бюджет, областной бюджет.

В текущем году преображение по нацпроекту «Жилье и городская среда» коснулось 15 дворов Ленинского района. 2 двора обновляются по проекту «СОдействие, при участии социального партнера реализуется 4 проекта благоустройства по программе инициативного бюджетирования.

Фото: администрация Самары