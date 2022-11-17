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Соблюдайте правила пожарной безопасности на придомовых участках

17 ноября 2022 14:59
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В осенне-зимний период пожарно-спасательным подразделениям приходится часто выезжать на ликвидацию пожаров, происходящих на территории частных домовладений.

В осенне-зимний период пожарно-спасательным подразделениям приходится часто выезжать на ликвидацию пожаров, происходящих на территории частных домовладений.

Помимо загораний в самих жилых домах, пожары возникают и на придомовых территориях. Горят надворные постройки такие, как бани, сараи, беседки, огонь с которых может перекинуться на дома. Особую опасность подобные пожары представляют в ночное время, когда хозяева спят и не слышат, что огонь распространяется и становится угрозой их жизни и здоровью.

Основные причины пожаров на придомовых территориях: аварийный режим работы электропроводки, нарушение правил безопасности при использовании печного отопления и электронагревательных приборов.

В минувшие сутки в регионе горели частные дома в Кировском и Советском районе Самары, баня в Борском районе, а утром, 17 ноября, поступило сообщение о пожаре в Сызрани. На улице Космической горели надворные постройки на площади 100 кв.м.

Все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, чтобы избежать пожара на придомовой территории необходимо обеспечить выполнение следующих мер пожарной безопасности:

на территориях участков запрещено устраивать свалки горючих отходов;

собственникам домов необходимо иметь на участке емкость (бочки) с водой и первичные средства пожаротушения (огнетушитель);

дороги, проезды и подъезды к домам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии;

участки, находящиеся в пределах противопожарных расстояний между домами и строениями должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавшей листвы, сухой травы;

при наведении порядка на приусадебных участках, мусор (ветки деревьев, опавшую листву и сухую траву) следует не сжигать, а закладывать в компостные ямы для получения перегноя или удобрения, чтобы впоследствии использовать на своем же участке; мусор, который невозможно использовать, необходимо собрать в контейнер и доставить на специально оборудованную площадку;

В холодное время года опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации. Поэтому заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. И помните, что топку печи должен осуществлять только взрослый человек. Доверять эту работу детям – опасно!

Уважаемые родители! Не оставляйте детей одних, если в доме топится печь (на даче, в деревне), включены электронагревательные приборы, работает газовая плита.

Постоянно повторяйте с ребенком правила безопасного поведения, устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.

Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте!

Будьте для них примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!

Повесьте на видном для детей месте номера телефонов экстренных служб. Каждый ребенок должен знать, что в случае возникновения пожара ему необходимо набрать с мобильного телефона 101, со стационарного – 01.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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