Соблюдайте правила безопасности в период майских каникул

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В преддверии майских праздников Главное управление МЧС России по Самарской области обращает внимание граждан на необходимость соблюдения правил безопасности как в быту, так и на отдыхе.

Перед длительными выходными важно проверить исправность электропроводки, бытовых электроприборов и печного отопления. Несоблюдение этих простых правил может привести к возникновению пожара.

Напоминаем, что на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня, в том числе на приусадебных участках и вблизи лесных массивов, строго запрещено. Сжигание сухой травы может обернуться серьёзными последствиями — огонь способен быстро распространиться и перейти на жилые строения и природные территории.

Особое внимание следует уделить детской безопасности. Подавайте положительный пример — расскажите детям о правилах пожарной безопасности и дорожного движения, не оставляйте их без присмотра.

При нахождении у водоёмов соблюдайте меры предосторожности: не позволяйте детям находиться у воды без взрослых, проверяйте исправность плавательных средств. Весной вода остаётся холодной, а при внезапном попадании в неё возрастает риск переохлаждения и шоковой реакции организма.