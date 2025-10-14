Я нашел ошибку
Главные новости:
Мед чуть полезнее сахара из-за содержания частичек пыльцы растений в составе.
Мед или сахар: врач рассказал, что полезнее
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Самарские артисты стали героями книги рекордов России
Будь внимателен и осторожен на дорогах.
Ночью и утром 15 октября в регионе ожидается туман
В  Самарской области в онлайн-тестировании участвовали  более 22 тысяч человек.
Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта «Школьная форма: от А до Я»  
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 15 по 21 октября в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Самарец пытался дать взятку судебному приставу
400 спортсменов приняли участие во Всероссийском турнире по шотокан каратэ «Кубок «Союз народов» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
В Музее-галерее «Заварка» пройдет мастер-класс «Конструктор впечатлений»
55 лет на страже детского здоровья: Самарская областная детская клиническая больница им. Н.Н.Ивановой отмечает юбилей
СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею

14 октября 2025 15:05
102
В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест.

17 октября филиал № 31 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы приглашает жителей города на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею. 

В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест – набережной, сквера Пушкина, бункера Сталина, шоколадной фабрики «Россия» и др.

Среди гостей праздника – писатель Андрей Олех, который прочитает отрывок рассказа про поселок Прибрежный, где находится библиотека, и гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Виталий Ваньков. 

Также можно будет увидеть выступления творческих коллективов и артистов из Прибрежного: студии гитарной песни «Серебряные струны», студии романса «Романтика», автора-исполнителя Василия Рузаева и представителя клуба «Устроим праздники из буден» Ирины Назимовой. 

Мероприятие состоится 17 октября в 15:00 в библиотеке № 31 по адресу: посёлок Прибрежный, улица Труда, 10. Вход свободный. 0+

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
163
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
441
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
401
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
308
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1152
