СМИБС приглашает самарцев на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею

17 октября филиал № 31 Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы приглашает жителей города на праздничные мероприятия, приуроченные к 60-летнему юбилею.



В этот день в библиотеке откроется выставка «Книга на Волге» с иллюстрациями, книжными описаниями и фотографиями знаковых для Самары мест – набережной, сквера Пушкина, бункера Сталина, шоколадной фабрики «Россия» и др.



Среди гостей праздника – писатель Андрей Олех, который прочитает отрывок рассказа про поселок Прибрежный, где находится библиотека, и гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Виталий Ваньков.



Также можно будет увидеть выступления творческих коллективов и артистов из Прибрежного: студии гитарной песни «Серебряные струны», студии романса «Романтика», автора-исполнителя Василия Рузаева и представителя клуба «Устроим праздники из буден» Ирины Назимовой.



Мероприятие состоится 17 октября в 15:00 в библиотеке № 31 по адресу: посёлок Прибрежный, улица Труда, 10. Вход свободный. 0+

Фото: администрация Самары