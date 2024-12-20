Служба занятости региона оказала содействие в трудоустройстве более чем 400 участникам СВО и членам их семей

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Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в трудоустройстве – один из приоритетов в работе службы занятости Самарской области. Участники СВО, возвращаясь к мирной жизни, обращаются в центры занятости населения, где им предлагают подходящие вакансии, возможность переобучиться, если это необходимо для смены сферы деятельности, или открыть свое дело.

Сергей Пархоменко вернулся из зоны СВО, получив травму, в центре занятости населения города Отрадный ему предложили варианты трудоустройства. Сейчас он – дежурный пульта охраны в частном охранном предприятии, занимается обеспечением безопасности разных объектов.

«После того как мне предложили вакансию, я прошел собеседование, потом стажировку на предприятии, – рассказал Сергей. — Моя работа заключается в том, что, когда с объекта приходит сообщение, фиксирую сигнал, отправляю в группу быстрого реагирования и веду этот вызов до конца».

Его коллега, Александр Павлов, тоже вернулся из зоны спецоперации и также нашел работу с помощью службы занятости.

«Через портал «Работа России» зарегистрировался как безработный, — поделился Александр, — сначала получал пособие, а потом мне предложили работу здесь, в охранном предприятии. Работа и коллектив нравятся, руководство всегда идет навстречу».

Специалисты службы занятости к содействию в трудоустройстве подходят индивидуально.

«Когда человек приходит к нам, мы в соответствии с его жизненной ситуацией формируем индивидуальный план работы, — отметил руководитель территориального центра занятости населения г.о. Отрадный Артем Жаворонкин. — В него входит помощь в поиске работы, подбор работодателя, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Также есть услуги по профориентации. Если человек хочет сменить профессию, мы помогаем ему определиться с новой работой или сферой деятельности, предлагаем бесплатно пройти переобучение».

Узнать больше об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

В Самарской области уделяется большое внимание социализации ветеранов спецоперации. В том числе действует программа «Школа героев». Напомним, она является продолжением президентской программы «Время героев» и реализуется по решению Губернатора Вячеслава Федорищева.

Программа направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях, преимущественно на самарской земле.

Фото: Минтруд Самарской области