Я нашел ошибку
Главные новости:
Вместо этого лучше сходить в храм на новогодний молебен и помолиться за благополучие в грядущем году.
Традиция загадывать желания в новогоднюю ночь с точки зрения православного христианства греховна
Попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом.
С начала года в Самарской области произошло 40 случаев отравления угарным газом
Участники кластера специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного обеспечения для станкостроительной отрасли.
Минпромторг России зарегистрировал в Самарской области кластер инновационного станкостроения «РУДА»
Участники СВО, возвращаясь к мирной жизни, обращаются в центры занятости населения, где им предлагают подходящие вакансии.
Служба занятости региона оказала содействие в трудоустройстве более чем 400 участникам СВО и членам их семей
Будьте внимательны и осторожны на дорогах
21 декабря местами в Самарской области ожидается туман, на дорогах гололедица
На отсутствие освещения на обновленном участке дороги обратил внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
На автодороге Самара-Новокуйбышевск включили светофоры  
Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. А 31 декабря – круглосуточно. Вход бесплатный.
В Самаре на площади Славы открывается каток
В планах – совместные выезды в места лишения свободы и личные приемы по вопросам, которые волнуют осужденных и их родственников.
Начальник регионального УФСИН Алексей Климов встретился с УПЧ СО Еленой Лапушкиной
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.42
0.64
EUR 107.96
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прозвучит древнерусское пение
20 декабря в Самарском Доме офицеров состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»
В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума реготделения  физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Служба занятости региона оказала содействие в трудоустройстве более чем 400 участникам СВО и членам их семей

20 декабря 2024 17:18
106
Участники СВО, возвращаясь к мирной жизни, обращаются в центры занятости населения, где им предлагают подходящие вакансии.

Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в трудоустройстве – один из приоритетов в работе службы занятости Самарской области. Участники СВО, возвращаясь к мирной жизни, обращаются в центры занятости населения, где им предлагают подходящие вакансии, возможность переобучиться, если это необходимо для смены сферы деятельности, или открыть свое дело.

Сергей Пархоменко вернулся из зоны СВО, получив травму, в центре занятости населения города Отрадный ему предложили варианты трудоустройства.  Сейчас он – дежурный пульта охраны в частном охранном предприятии, занимается обеспечением безопасности разных объектов.

«После того как мне предложили вакансию, я прошел собеседование, потом стажировку на предприятии, – рассказал Сергей. — Моя работа заключается в том, что, когда с объекта приходит сообщение, фиксирую сигнал, отправляю в группу быстрого реагирования и веду этот вызов до конца».

Его коллега, Александр Павлов, тоже вернулся из зоны спецоперации и также нашел работу с помощью службы занятости.

«Через портал «Работа России» зарегистрировался как безработный, — поделился Александр, — сначала получал пособие, а потом мне предложили работу здесь, в охранном предприятии. Работа и коллектив нравятся, руководство всегда идет навстречу».

Специалисты службы занятости к содействию в трудоустройстве подходят индивидуально.

«Когда человек приходит к нам, мы в соответствии с его жизненной ситуацией формируем индивидуальный план работы, — отметил руководитель территориального центра занятости населения г.о. Отрадный Артем Жаворонкин. — В него входит помощь в поиске работы, подбор работодателя, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Также есть услуги по профориентации. Если человек хочет сменить профессию, мы помогаем ему определиться с новой работой или сферой деятельности, предлагаем бесплатно пройти переобучение».

Узнать больше об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

В Самарской области уделяется большое внимание социализации ветеранов спецоперации. В том числе действует программа «Школа героев». Напомним, она является продолжением президентской программы «Время героев» и реализуется по решению Губернатора Вячеслава Федорищева.

Программа направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях, преимущественно на самарской земле.

 

Фото:   Минтруд Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом.
20 декабря 2024, 17:43
С начала года в Самарской области произошло 40 случаев отравления угарным газом
Попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Общество
32
Участники кластера специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного обеспечения для станкостроительной отрасли.
20 декабря 2024, 17:29
Минпромторг России зарегистрировал в Самарской области кластер инновационного станкостроения «РУДА»
Участники кластера специализируются на проектировании и производстве станкоинструментального оборудования, инжиниринговых услугах, разработке программного... Экономика
71
Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. А 31 декабря – круглосуточно. Вход бесплатный.
20 декабря 2024, 16:09
В Самаре на площади Славы открывается каток
Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. А 31 декабря – круглосуточно. Вход бесплатный. Благоустройство
114
В центре внимания
В Самарской области ожидают сильный ветер
20 декабря 2024  13:57
В Самарской области ожидают сильный ветер
184
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
544
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
20 декабря 2024  09:44
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
214
На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.
19 декабря 2024  17:26
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
1090
Не все участники смогли задать свои вопросы, в связи с этим губернатор анонсировал проведение «Очной ставки» регулярно.
19 декабря 2024  17:18
На «Очной ставке» с губернатором обсудили острые вопросы региона
461
Весь список