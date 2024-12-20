Служба занятости региона оказала содействие в трудоустройстве более чем 400 участникам СВО и членам их семей

Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в трудоустройстве – один из приоритетов в работе службы занятости Самарской области. Участники СВО, возвращаясь к мирной жизни, обращаются в центры занятости населения, где им предлагают подходящие вакансии, возможность переобучиться, если это необходимо для смены сферы деятельности, или открыть свое дело.
Сергей Пархоменко вернулся из зоны СВО, получив травму, в центре занятости населения города Отрадный ему предложили варианты трудоустройства. Сейчас он – дежурный пульта охраны в частном охранном предприятии, занимается обеспечением безопасности разных объектов.
«После того как мне предложили вакансию, я прошел собеседование, потом стажировку на предприятии, – рассказал Сергей. — Моя работа заключается в том, что, когда с объекта приходит сообщение, фиксирую сигнал, отправляю в группу быстрого реагирования и веду этот вызов до конца».
Его коллега, Александр Павлов, тоже вернулся из зоны спецоперации и также нашел работу с помощью службы занятости.
«Через портал «Работа России» зарегистрировался как безработный, — поделился Александр, — сначала получал пособие, а потом мне предложили работу здесь, в охранном предприятии. Работа и коллектив нравятся, руководство всегда идет навстречу».
Специалисты службы занятости к содействию в трудоустройстве подходят индивидуально.
«Когда человек приходит к нам, мы в соответствии с его жизненной ситуацией формируем индивидуальный план работы, — отметил руководитель территориального центра занятости населения г.о. Отрадный Артем Жаворонкин. — В него входит помощь в поиске работы, подбор работодателя, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Также есть услуги по профориентации. Если человек хочет сменить профессию, мы помогаем ему определиться с новой работой или сферой деятельности, предлагаем бесплатно пройти переобучение».
Узнать больше об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.
В Самарской области уделяется большое внимание социализации ветеранов спецоперации. В том числе действует программа «Школа героев». Напомним, она является продолжением президентской программы «Время героев» и реализуется по решению Губернатора Вячеслава Федорищева.
Программа направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях, преимущественно на самарской земле.
Фото: Минтруд Самарской области