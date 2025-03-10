Скорость электросамокатов на тротуарах хотят снизить до 10 км/ч

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Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что в конце марта на круглом столе планируется обсудить вопрос о снижении предельной скорости электросамокатов до 10 км/ч, сообщает iphones.ru со ссылкой на Интерфакс.

Этот вопрос обсуждался ещё в 2024 году. Предполагалось, что скорость СИМ на тротуарах снизят до 10 км/ч в период с 09:00 до 23:00.

"Совсем скоро откроется сезон проката электросамокатов, и вопрос будет крайне актуален. С похожим предложением – о снижении скорости при обгоне пешеходов выступил сенатор Артем Шейкин. Уверен, что, объединив наши усилия, мы сможем решить вопрос регулирования СИМ, что позволит сократить количество ДТП с участием СИМ", - Алексей Шапошников.

В московском Департаменте транспорта сообщили, что в столице аренда электросамокатов заработает после стабилизации плюсовой температуры.

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