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Скончалась старейшая в России участница Великой Отечественной войны Александра Васильевна Чебаненко. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, пишут "Известия".

Ветерану было 105 лет.

«Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице», — написал он в Telegram-канале.

Моор выразил соболезнования родным и близким женщины.

На сайте Книги рекордов России указано, что она имела наибольший возраст участницы Великой Отечественной войны в стране. Рекорд установлен 11 февраля 2022 года.

Александра Васильевна Чебаненко родилась 10 марта 1917 года в селе Богоявленское (с 1963 года — Долгово) в Пензенской области. Служила медсестрой, была ранена. Награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, а также медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». После войны работала на севере Тюменской области, затем проживала в Тюмени.

Фото: Telegram/Александр Моор/"Известия"