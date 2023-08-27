СК подтвердил гибель Пригожина при крушении самолета в Тверской области

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Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", — говорится в публикации.

Вечером в среду бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.

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