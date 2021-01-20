Системные межрегиональные коммуникации как фактор развития сферы культурного туризма

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21 января 2021г. в 11.00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, 142) состоится круглый стол на тему «Участие институтов гражданского общества в формировании межрегиональных культурно-просветительских связей».

В условиях пандемийных ограничений особого внимания требуют горизонтальные межрегиональные культурные и деловые связи, формирующие основу внутреннего туризма страны.

Существующая система общественных палат регионов как институтов гражданского общества позволяет формировать запрос населения, находить контакты и ресурсы, обеспечивающие системное развитие сферы культурного туризма.

Актуальными вопросами в этой сфере являются выработка мер по развитию молодёжного культурно-познавательного туризма с акцентом на историческое, национальное культурное наследие регионов, а также поддержка профильных региональных проектов с возможностью системного обмена опытом и перспективой построения единого межрегионального туристического маршрута.

Организаторами круглого стола выступили Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты Российской Федерации, Общественная палата Самарской области, Общественная палата Оренбургской области, Совет музеев ПФО.

В рамках мероприятия состоится открытие выставки, посвящённой легендарному пуховому платку – культурной сокровищнице Оренбуржья. Будут представлены экспонаты из коллекции Оренбургского областного музея изобразительных искусств, которые отражают современные творческие тенденции и сохраняют старинные традиции.

Один из платков на выставке – особенный экспонат, побывавший в космическом путешествии вместе с экипажем корабля «Союз МС-11» под командованием космонавта Олега Кононенко, который в режиме ВКС связи поприветствует участников мероприятия.

Организованная в ознаменование празднования 170-летия Самарской губернии выставка «Оренбургский пуховый платок» является культурным подарком жителям Самарской области и уникальным достоянием традиционного декоративно-прикладного искусства Оренбургского региона, который имеет исторические, территориально-административные и культурные связи с Самарским краем.

«Наше мероприятие позволит жителям региона не только открыть для себя самобытную культуру Оренбуржья, но и спланировать познавательные точки маршрута своего летнего отдыха. Участие федеральных коллег и представителей общественности наших соседей из ПФО несомненно поспособствует реализации системных коммуникаций, комфортных для развития наших регионов», – сказал модератор мероприятия, член ОП РФ, заместитель председателя ОПСО Павел Покровский.

Фото: соцсети