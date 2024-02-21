«Сильная Россия – это мы!»: сотрудники самарского Росреестра приняли участие в митинг-концерте фестиваля

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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в митинг-концерте патриотического фестиваля «Сильная Россия – это мы!», который прошел во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого и был посвящен Дню защитника Отечества. Пригласительные билеты на мероприятие получили сотрудники Управления - ветеран боевых действий, члены семей участников СВО, члены Молодежного Совета самарского Росреестра.

Фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей в 16 муниципалитетах региона. Инициаторами Всероссийского форума стали Правительство Самарской области и Министерство обороны Российской Федерации.

На мероприятии чествовали жителей Самарского региона, обеспечивающих безопасность и обороноспособность страны. «В этот день мы чествуем, благодарим защитников Отечества всех времен, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - С особым, благоговейным чувством мы поздравляем героев-освободителей, героев — победителей Великой Отечественной войны, самой кровопролитной в истории человечества».

Стоя зал приветствовал присутствующего на концерте ветерана Великой Отечественной войны Льва Семеновича Онуфриева, который недавно отметил свой 100-летний юбилей.

Также сотрудники Росреестра познакомились с экспозициями тематических площадок военно-исторических и патриотических проектов. «Военно-патриотические экспозиции, которые мы сегодня увидели, хранят уникальную память о подвиге народа, – комментирует член Молодежного совета самарского Росреестра Татьяна Шурыгина. - Это полное погружение в нашу историю!»

Блестящие выступления профессиональных музыкальных коллективов Министерства обороны РФ: исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Севастополя, Луганска, Самарской области, других субъектов Российской Федерации не оставили равнодушными никого.

«Мы хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто сегодня защищает нашу Родину, охраняя ее мир и покой. А также говорим огромное спасибо участникам сегодняшнего концерта за их талант и горячие сердца!» - поблагодарил ветеран боевых действий в Афганистане, который имеет боевые награды – медаль «За боевые заслуги» и «Орден Красной звезды» - Алексей Станиславович Юрьев, сотрудник самарского Росреестра, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области