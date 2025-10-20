Я нашел ошибку
Главные новости:
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Редкая комета Lemmon приблизится к Земле 21 октября 2025
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Загородный парк в Самаре передадут на баланс одного из министерств региона
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
Власти Самары прокомментировали ситуацию с залпами салютов
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
В Самарской области в честь Дня отца вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»
в Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Самарской области выбрали победителя программы «Серебряный старт»
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
На одной из самарских канализационных станций сотрудники «РКС-Самара» вытащили полтонны мокрого мусора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи

20 октября 2025 18:53
70
Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи
В Самаре прошел масштабный Мемориал заслуженных спортсменов и тренеров по греко-римской борьбе. Событие, собравшее около 200 участников из Самарской области и пяти регионов страны, стало не просто спортивным турниром, а точкой рождения мощного союза.

Прямо в разгар соревнований был заключён стратегический договор между федеральным партийным проектом «Выбор сильных» и «Движением первых». Этот альянс призван изменить спортивный ландшафт региона, объединив силы спортивных федераций, образовательных учреждений и молодёжных организаций.

Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области, президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин заявил: «Вместе с «Движением первых» мы создаём не просто партнёрство, а настоящую команду. Наша цель — чтобы каждый молодой человек в регионе мог найти свою силу, будь то на ковре, в учёбе или в общественной жизни. Мы делаем  ставку на здоровое будущее Самары».

Председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Кристина Гнатюк поддержала эту идею. Новый союз нацелен на то, чтобы массовый спорт стал доступнее и интереснее для молодежи, предоставив им все возможности для самореализации.

Организаторы выразили благодарность министерству спорта Самарской области, лично министру Лидии Рогожинской и спонсорам, благодаря которым событие состоялось.

«В Самарской области начинается новая глава, где спорт и общественная активность идут рука об руку, создавая среду для воспитания нового поколения чемпионов», - уверены активисты партпроекта «Выбор сильных» в регионе.

Напомним, что «Единая Россия» продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения в соответствии с положениями Народной программы партии.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
17 октября 2025, 19:32
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025. Политика
857
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии».
17 октября 2025, 16:35
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Участниками стали  депутаты-единороссы гордумы, представители «Женского движения Единой России», «Волонтёров Победы» и  «Молодой Гвардии». Политика
923
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
15 октября 2025, 13:42
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
Активисты партпроекта представили социально значимые инициативы, которые предстоит запустить или масштабировать по всей стране. Общество
468
В центре внимания
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
163
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
189
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
310
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
499
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
532
Весь список