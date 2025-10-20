Сила первых: В Самаре создан новый спортивный альянс для молодежи

Прямо в разгар соревнований был заключён стратегический договор между федеральным партийным проектом «Выбор сильных» и «Движением первых». Этот альянс призван изменить спортивный ландшафт региона, объединив силы спортивных федераций, образовательных учреждений и молодёжных организаций.

Координатор партпроекта «Выбор сильных» в Самарской области, президент областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин заявил: «Вместе с «Движением первых» мы создаём не просто партнёрство, а настоящую команду. Наша цель — чтобы каждый молодой человек в регионе мог найти свою силу, будь то на ковре, в учёбе или в общественной жизни. Мы делаем ставку на здоровое будущее Самары».

Председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Кристина Гнатюк поддержала эту идею. Новый союз нацелен на то, чтобы массовый спорт стал доступнее и интереснее для молодежи, предоставив им все возможности для самореализации.

Организаторы выразили благодарность министерству спорта Самарской области, лично министру Лидии Рогожинской и спонсорам, благодаря которым событие состоялось.

«В Самарской области начинается новая глава, где спорт и общественная активность идут рука об руку, создавая среду для воспитания нового поколения чемпионов», - уверены активисты партпроекта «Выбор сильных» в регионе.

Напомним, что «Единая Россия» продолжит поддерживать подобные инициативы, направленные на развитие массового спорта и воспитание сильного, здорового поколения в соответствии с положениями Народной программы партии.