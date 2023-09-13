Шойгу утвердил список запрещающих службу по контракту при мобилизации заболеваний

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах России. Соответствующий приказ касается периода мобилизации, военного положения и военного времени. Документ, подтверждающий утверждение министра, опубликован на интернет-портале правовых актов, пишут "Известия".

«Приказываю утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин, признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения и в военное время», — сообщено в нормативном акте, опубликованном в среду, 13 сентября.

Среди основных заболеваний, которые не позволяют гражданам России вступить в ряды ВС, перечислены следующие: ВИЧ, гепатиты В и С, все формы активного туберкулеза, злокачественные новообразования тканей, сахарный диабет первого типа, виды психических расстройств, эпилепсия (приступы с частотой менее пяти раз в год), инсульт и его последствия, заболевания сердца и другие.

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