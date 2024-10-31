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Школьница из Самары приняла участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

31 октября 2024 09:33
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Школьница из Самары приняла участие в интеллектуальном шоу «Умнее всех» на «Пятнице!»

На телеканале «Пятница!» продолжается показ третьего сезона интеллектуального шоу «Умнее всех», в котором дети зарабатывают реальные деньги своим умом. Участницей пятого выпуска стала 14-летняя Элла Белякова из Самары.

«Умнее всех» — это интеллектуальная телевикторина. Дети благодаря своим умственным суперспособностям проходят полосу интеллектуальных препятствий, состоящую из четырех раундов, и зарабатывают баллы. В конце игры баллы конвертируются в реальные деньги, победитель получает денежный приз и проходит в суперфинал.

В пятом выпуске третьего сезона стать умнее всех попытается 14-летняя Элла Белякова из Самары. Элла – участница конкурса «Большая перемена».

Удастся ли ей выиграть денежный приз, можно увидеть уже сегодня, 31 октября, в 22:00 на телеканале «Пятница!».

В «Умнее всех» играют дети от 10 до 15 лет. Среди них знатоки программирования, геополитики, шахмат, вексиллологии, ментальной арифметики, серпентологии и других областей знаний. Ведущая проекта — Тина Канделаки.

Шоу «Умнее всех» продолжает линейку проектов «Пятницы!» про детские таланты, таких как «Вундеркинды», «Кондитер.Дети» и «Молодые ножи.Дети». Третий сезон состоит из 12 игр и суперфинала.

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