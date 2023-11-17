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Школьники Самарской области в торжественной обстановке получили паспорта

17 ноября 2023 12:51
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Школьники Самарской области в торжественной обстановке получили паспорта

16 ноября 2023 года в Самаре, в Историческом парке «Россия – Моя история», состоялась торжественная церемония вручения паспортов. Мероприятие проходило в рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России».

Около 50 четырнадцатилетних подростков впервые получили самый важный документ гражданина Российской Федерации.

В этот значимый и торжественный момент в жизни ребят от лица Правительства Самарской области участников церемонии поприветствовал министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

«Хорошо помню момент, когда я получал свой первый паспорт: через маленькое окошко в УФМС. Совсем другими эмоциями делились мои родители. Свой первый документ гражданина Советского Союза они получали в строю пионерской организации. Сегодня вам в торжественной обстановке вручат первый Российский паспорт, который во много определит ваше будущее. С этого момента вы приобретаете права и обязанности гражданина Российской Федерации. Ребята, чтите и уважайте нашу Родину, будьте прилежными, старательно учитесь и стремитесь достигать новых вершин», — поделился министр.

На церемонии школьники исполнили гимн России и принесли клятву верности Родине.

Паспорта юным гражданам вручили министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» Кристина Гнатюк и председатель «Самарского Союза Молодёжи» – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области Софьина Анастасия.

Вместе с паспортами ребята получили обложку на паспорт и брендированную продукцию Движения Первых.

«В четырнадцать лет ребята получают самый важный документ в своей жизни – паспорт, для них это важный шаг во взрослую жизнь. И сейчас, благодаря нашему движению детей и молодёжи, молодые люди могут получить паспорта в торжественной обстановке. Я желаю ребятам быть достойными гражданами России, честными и ответственными людьми, добросовестно учиться и работать на благо нашей Родины», — прокомментировала Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Напомним, что Всероссийская программа Движения Первых «Мы – граждане России!», реализуемая при поддержке Министерства внутренних дел РФ, стартовала в этом году в День космонавтики. До конца года свои первые паспорта в торжественной обстановке получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны России.

Организатором мероприятия является «Движение Первых». Вступить в Движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф, заполнить анкету и верифицировать свой профиль. 

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