Школа межэтнической журналистики набирает слушателей

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До 10 сентября 2023 года можно подать заявку на участие во Всероссийском наставническом проекте «Школа межэтнической журналистики». К конкурсному отбору приглашаются молодые люди из всех регионов страны. Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. Занятия бесплатны для слушателей. Предусмотрен конкурсный отбор. Курс организован совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.



Слушателем ШМЖ может стать молодой человек возрасте от 18 до 30 лет вне зависимости от места проживания. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, до 10 сентября прислать мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru и пройти собеседование - очное или онлайн. Желательное условие - обучение в профильных вузах (специальности «журналистика», «этнология», «культурология» и смежные сферы) или опыт работы журналистом.



Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах Государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, научаться работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном – прослушают лекции ведущих специалистов, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.



К федеральному - очному - модулю будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Занятия очного модуля будут проходить в Москве, офлайн. Преподаватели очного модуля – ведущие эксперты по межнациональным отношениям, журналисты региональных и федеральных СМИ, представители органов государственной власти.



По окончании каждого из этапов слушателям будет выдаваться сертификат.



Занятия будут идти осенью 2023 года.



Напомним, что Школа межэтнической журналистики возникла в 2010 году по инициативе Гильдии межэтнической журналистики как система повышения квалификации для журналистов, работающих с межнациональной тематикой. В качестве всероссийского наставнического проекта работает на регулярной основе с 2015 года. В 2017 году проект получил одобрение и поддержку Президента РФ.

Фото: департамент информационной политики СО