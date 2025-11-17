Я нашел ошибку
«Школа героев»: в Самарской области прошел один из ключевых модулей программы - «Управленческий минимум»

17 ноября 2025 18:47
121
Один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга».

Курсанты второго потока региональной программы «Школа героев» прошли двухдневный модуль «Управленческий минимум» — один из самых интенсивных и содержательных этапов обучения. Занятия организованы АНОО ДПО «Таволга» и прошли на площадке Тольяттинского государственного университета. Модуль объединил как теорию современного менеджмента, так и большое количество практических упражнений.
«Школа героев» — инициатива губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, созданная в продолжение президентской программы «Время героев». Её задача — сформировать новое поколение управленцев, которые умеют работать в условиях быстрых перемен, понимают современные вызовы и готовы брать ответственность за развитие региона.
За несколько месяцев обучения курсанты успели погрузиться в основы госуправления, изучить экономику и финансы государственного сектора, пройти практики и стажировки, запустить работу над собственными проектами. Теперь пришло время перейти от теоретических знаний к управленческим навыкам — тем, которые определяют эффективность руководителя в повседневной работе.
Именно этому и посвящен модуль «Управленческий минимум». Он начался с разговора о том, что сегодня значит быть руководителем. Участники учились отличать управление от лидерства, разбирать, как выстраивается доверие в команде, и почему современный руководитель должен быть не только постановщиком задач, но и человеком, способным вдохновлять и вовлекать.
Особое внимание уделяется командной работе. Через упражнения и фасилитационные обсуждения курсанты наблюдают, как формируется команда, почему неизбежны конфликты и как руководитель может превратить их в источник роста. Модель Такмана, примеры из практики, командные игры — всё это помогает увидеть: эффективная команда не рождается сама по себе, она создаётся шаг за шагом.
Не менее важная часть — планирование и делегирование. Участники учились расставлять приоритеты, формулировать цели, работать с загруженным графиком и передавать задачи так, чтобы результат был предсказуемым, а сотрудники — мотивированными. Отдельная часть посвящена распространённым управленческим ошибкам — от микроменеджмента до «подразумевания», когда руководитель считает очевидным то, что сотруднику, возможно, непонятно.
Во второй день курсанты перешли к теме контроля, мотивации и обратной связи. Здесь речь шла о том, как руководителю сохранить баланс между требовательностью и поддержкой; как мотивировать сотрудников не только деньгами, но и смыслом; как давать обратную связь так, чтобы она стимулировала развитие, а не вызывала сопротивление.
Вели модуль тренеры Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Андрей Миронов и Виктор Орловский. За их плечами десятилетия управленческого опыта, работа в финансах, ИТ и консалтинге, победы в конкурсе «Лидеры России». Они знают, как устроена работа руководителя «в поле», и щедро делятся практикой, проверенной в реальных проектах.
Для самих курсантов эти два дня стали не просто обучением, а своеобразной управленческой «перезагрузкой». Они пробовали новые роли, учились давать задачи и вести диалог с сотрудниками, обсуждали сложные управленческие ситуации и находили решения вместе. Модуль помог им увидеть свои сильные стороны, обнаружить точки роста и сформировать новые привычки, которые пригодятся уже на рабочем месте.
Программа «Школа героев» продолжает формировать в регионе сообщество молодых и амбициозных управленцев, готовых брать на себя ответственность и работать на результат. А модуль «Управленческий минимум» — ещё один шаг в создании этого профессионального сообщества.

 

Фото: АНОО ДПО Таволга

Теги: Тольятти

