Шесть просветителей из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор

Я нашел ошибку
Главные новости:
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Судебные приставы Самарской области расскажут жителям региона, почему новый год лучше начинать без долгов.
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Готовится к запуску новогодняя акция "РКС-Самара"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Шесть просветителей из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор

24 ноября 2025 11:03
133
Шесть просветителей из Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса Знание.Лектор

С 19 по 21 ноября в Московском дворце пионеров прошел финал юбилейного пятого сезона Всероссийского конкурса Знаниеектор. Мероприятие стало самым масштабным финалом за историю конкурсных проектов Общества «Знание». Были награждены 126 победителей из 53 регионов страны. Их список доступен на сайте проекта Знаниеектор. 22 финалиста получили призы от партнеров конкурса.

Среди победителей конкурса Знание.Лектор – шесть представителей Самарской области. Напомним, председатель наблюдательного совета Общества «Знание» в Самаре, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что увеличение количества лекторов Общества «Знание» и масштабирование проектов на территории региона – залог развития деятельности общества и гарантия того, что большее количество ребят смогут воспользоваться просветительскими программами Общества.

В номинации «Единство народов России» Всероссийского конкурса победу одержала Дина Шустова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Лицея «Технический» городского округа Самара. В конкурсе Знание.Лектор она выступала с лекциями про единство народов России. Победителем стала и Наталья Пасечник, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Школы №74 г. Тольятти. Награду им вручил начальник департамента аппарата Совета Безопасности Российской Федерации Андрей Поляков.

В номинации «Экология и туризм» победу одержал Павел Покровский, заместитель председателя комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель регионального штаба Народного фронта; а также Владислав Радьков, заведующий отделом ИТ-Кафедры Регионального центра трудовых ресурсов, финалист конкурса «Лидеры России» и обладатель благодарности губернатора Самарской области. Награду им вручил член президиума и глава комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей Научно-экспертного Совета Совбеза Российской Федерации Николай Лишин.

«Финал конкурса «Знания» прошел в условиях максимальной конкуренции. Команда Самарской области показала высокие результаты, что несомненно говорит о серьезной и системной работе регионального отделения Общества.  Именно это позволило нам финалистам проявить свои практические навыки в полном объеме», - поделился Павел Покровский.

Также победу одержал Иван Игнатов, бизнес-тренер, член Ассоциации спикеров СНГ, организатор конкурса «Баттл спикеров» и лектор общества «Знание». В конкурсе Знание.Лектор он выступал с лекциями про карьеру и саморазвитие. Награду победителю конкурса вручил генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Наконец, среди победителей конкурса Знание.Лектор — Максим Зрютин, вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сертифицированный психотерапевт и преподаватель, автор образовательных программ и лекторий. Он провел более 11 тыс. лекций в 40+ городах России, занимаясь популяризацией современной психотерапии и научного подхода к ментальному здоровью. В конкурсе Знание.Лектор он выступал с лекциями про науку и технологии. Награду ему также вручил Максим Древаль.

«Пятый сезон Знаниеектор стал самым масштабным за всю историю проекта. Он объединил людей, которые работают в самых разных условиях — в университетах и сельских школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти. Что особенно ценно — есть и участники специальной военной операции. Всех конкурсантов объединяет глубокое уважение к своей аудитории, готовность делиться знаниями. Они помогают людям ориентироваться в потоке информации, защищают историческую правду, помогают разобраться в науке, технологиях, других сферах. В конце концов, результаты их работы показывают, что сила слова, сила знания способна менять жизнь людей и укреплять страну. Хочу поздравить победителей конкурса, и всем участникам сказать спасибо – за труд и высокий профессионализм. Мы вместе с вами будем развивать просвещение в нашей стране», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Победители взрослой категории получили право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе и главный символ конкурса Знание.Лектор — куб из черного мрамора. Участники номинации «Юный лектор» получили куб из белого мрамора и образовательную систему конструирования «РОБИ» от конкурса «Родная Игрушка». Также всем победителям проекта вручили технику для просветительской деятельности.

По итогам конкурсных испытаний партнеры конкурса подготовили специальные призы. Шесть конкурсантов получили сертификаты на технику от особой экономической зоны «Алабуга». Директор департамента прикладной литературы издательства АСТ, руководитель АСТ Нонфикшн Евгения Ларина вручила двум конкурсантам сертификаты на издание собственной книги. Руководитель отдела анимационных и развлекательных программ компании «ВодоходЪ» Артем Долгих подарил шести финалистам сертификаты на круиз с возможностью проведения лекций на борту. Директор по работе с государственным сектором цифровой образовательной платформы «Алгоритмика» Станислав Косарев вручил пяти финалистам сертификаты на цифровую образовательную прокачку. Директор по маркетингу Ювелирного дома Cassiopea Игорь Зимин вручил трем конкурсанткам авторские украшения Cassiopea, созданные специально для Всероссийского конкурса Знание.Лектор.

В финал конкурса вышли 566 финалистов из 83 регионов России. За три дня в Москве они прошли конкурсные испытания и просветительскую программу: для финалистов выступили актёр, режиссёр, соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев, тренер по публичной речи, речевой культуре и коммуникациям, автор книги «Короче говоря», лауреат ТЭФИ Тамара Карташева, а также профессор, декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

Финалисты пятого сезона были отобраны из более чем 21 тыс. заявок. Многоступенчатый отбор длился с апреля 2025 года: за это время было проведено свыше 3,2 тыс. лекций по всей стране.

Информационные партнеры юбилейного сезона Знание.Лектор — телерадиокомпания «Звезда» и медиахолдинг «ФедералПресс». Партнерами выступают особая экономическая зона «Алабуга», издательство АСТ Нонфикшн, компания «ВодоходЪ», цифровая образовательная платформа «Алгоритмика» и ювелирный дом Cassiopea.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В следующем матче
23 ноября 2025  16:13
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
834
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
1564
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
696
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
614
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
570
Весь список