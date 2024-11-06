Сергей Кириенко и Вячеслав Федорищев приняли участие в семинаре руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества»

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В среду, 6 ноября, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета Госфонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и первый заместитель Министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина поприветствовали руководителей филиалов Госфонда.

В эти дни Самара стала центром обсуждения ключевых вопросов комплексного сопровождения и поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей. В регион приехали представители всех субъектов страны, чтобы обменяться опытом и лучшими практиками.

Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по инициативе Президента России Владимира Путина и призван оказывать помощь семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

«Сотрудники фонда – это не только профессионалы, которые решают юридические, социальные проблемы и проблемы трудоустройства, но, конечно, выступают еще немного психологами, родными и близкими людьми для каждого приходящего. Потому что очень многие нуждаются в человеческом тепле, сочувствии, понимании, поддержке, в добром человеческом отношении. Это требует еще и эмоциональных, и душевных сил», – отметил Сергей Кириенко.

Он поблагодарил команду фонда за важнейшую и непростую работу и отметил, что процент успешно решенных вопросов растет.

«Очень радует, что у фонда сближаются цифры по количеству обращений и количеству вопросов, по которым удалось найти решения. Сегодня почти 90% обращений в фонд так или иначе находят решения. Региональная власть, фонд «Защитники Отечества» и филиалы военно-социального центра Министерства обороны РФ – эти три центра управления в состоянии закрыть любой вопрос, который возникает по ветерану или членам семьи ветерана», – подчеркнул Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России.

При этом объем задач будет расти, ключевой задачей фонда является совершенствование работы по обеспечению помощи всем ветеранам СВО. Для этого необходимо совершенствовать инфраструктуру, нормативно-правовую базу, организацию деятельности. «Это важный вызов и ключевая задача, над которой мы сегодня должны работать», – резюмировал он.

Участников семинара-совещания поприветствовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Ответственная и почетная миссия – поддерживать наших защитников – участников специальной военной операции и их родных. Вы именно те люди, которые эту работу взяли как основное свое предназначение, вы ее достойно ведете, поэтому хотел бы от всех нас, от жителей Самарской области, сказать: добро пожаловать в наш регион, – обратился глава региона. – Я благодарю государственный фонд «Защитники Отечества» за то, что вы объединяете граждан вокруг главных для нашей Родины целей, плодотворно работаете над задачами, которые поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин, окружаете теплом и заботой настоящих героев. Опыт каждого филиала фонда уникален. Нам есть чем поделиться друг с другом. В Самарской области мы реализуем комплексную систему поддержки военных, которая была рекомендована федеральным фондом. В нее входит более 40 различных мер. Мы на этом не останавливаемся и всегда анализируем, какие практики внедряют другие субъекты, как обеспечивают заботу о семьях наших героев, и дополняем буквально еженедельно эти мероприятия».

Как отметил руководитель области, самарская практика по данному направлению признана одной из лучших в стране. В частности, на территории региона начата реализация программы «Школа героев».

«Мы хотели бы, чтобы наши ветераны, военнослужащие, которые приняли для себя решение получить новое образование и с точки зрения профессии развивать себя в новых направлениях, получили самое лучшее образование. Мы это обеспечиваем и уверены, что каждый из ребят будет трудоустроен по тому направлению, которое они для себя выбрали как приоритетное в мирной жизни, а их воля, их сила, смелость, знания и навыки, полученные в рамках специальной военной операции, будут тем залогом, которые сделают их работу успешной», – пояснил Вячеслав Федорищев.

Отдельно губернатор сообщил, что в Правительстве Самарской области уже работают несколько ветеранов специальной военной операции: в должности вице-губернатора – руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области трудится Максим Ковалёв, а помощником губернатора по взаимодействию с ветеранскими организациями является Герой РФ, ветеран СВО Максим Девятов. Также принято решение о введении должности заместителя председателя Правительства, который будет координировать вопросы, связанные с СВО, с поддержкой военнослужащих и их семей. Возглавит это направление один из выпускников программы «Школа героев».

«По итогам обучения мы предложим эту вакансию одному из ребят, кто проявит себя именно в этом направлении – в самом большом стремлении к тому, чтобы обеспечивать вместе с теми, кто работает в фонде, комфортные условия для наших ребят. Поэтому здесь рассчитываем, что этой практикой также воспользуются и другие субъекты», – добавил Вячеслав Федорищев.

Отдельное внимание руководитель области акцентировал на дополнительных мероприятиях в части реабилитации участников СВО: «В рамках нашей работы в Самарской области в пять раз повышаем квоту на количество ребят, которые будут проходит реабилитацию в наших федеральных и региональных центрах. Это будет реализовано уже со следующего года».

В Самарской области выстроена комплексная система поддержки ветеранов спецоперации и их близких. Эту работу координирует самарский филиал Госфонда, где работают более 40 социальных координаторов, в числе которых – ветераны СВО, их мамы и жены. За все время работы в региональный филиал поступило почти 24 тысяч обращений, большинство из них успешно решено.

В числе тех, кому помогли специалисты филиала, ветеран СВО Иван Черноморец. Мужчина получил травму в ходе выполнения боевых задач. После возвращения домой при поддержке Госфонда был обеспечен креслами-колясками.

«Фонд обеспечил сразу двумя колясками. Спортивной и электрической коляской с дополнительными функциями. Также сейчас в процессе обустройство умного дома», – отметил ветеран СВО.

В сентябре побывал в столичном Научно-производственном центре «Огонёк», где получил вертикализатор – специальное устройство, которое позволяет принимать телу вертикальное положение для профилактики негативных последствий длительного пребывания сидя и лежа. Сейчас проводится адаптация жилого помещения ветерана под его нужды, большая часть оборудования и мебели уже установлена.

Поддержка близких и неравнодушных людей помогла герою найти в себе силы вернуться к активной жизни. Сегодня Иван своим примером вовлекает и других бойцов с различными травмами в спорт, вдохновляет их на новые победы и свершения.

Новой страницей в жизни героя стала свадьба с любимой девушкой Аленой, которую сыграли буквально на днях. Один из подарков молодожены получили от председателя Госфонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой. В ходе своего предыдущего визита в Самару она подарила семье ветерана СВО свадебное путешествие на территории Самарской области.

Ветераны спецоперации и члены их семей вне очереди получают медицинскую, в том числе высокотехнологичную помощь, проходят реабилитацию.

«Наши герои достойны диспансеризации компактной в самых ведущих организациях в течение одного дня. И такие возможности у системы здравоохранения есть. При этом мы обеспечиваем консультации всей линейкой узких специалистов, – отметил заместитель Председателя Госфонда по медицинскому сопровождению Сергей Вылегжанин. – Наши бойцы – это герои, которые не привыкли жаловаться. Наша задача – обследовать и составить индивидуальную программу максимального восстановления здоровья».

В Самарской области якорной государственной медорганизацией выступает Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн. Он оказывает комплексную медицинскую помощь ветеранам СВО и координирует медпомощь в других лечебных учреждениях.

Также в регионе функционирует уникальная база протезирования, в том числе первичного, обучения и реабилитации инвалидов и ветеранов СВО с тяжелыми ранениями. Это 6 протезно-ортопедических предприятий, филиал протезно-ортопедического предприятия «Самарский № 2» Московского ПРОП на базе военного госпиталя № 426 Министерства обороны РФ, 5 реабилитационных центров, Самарский государственный медицинский университет, более 20 санаторно-курортных учреждений.

«В первую очередь мы прислушиваемся к самим военнослужащим, прислушиваемся к их семьям, и уже на основании этого стараемся воплотить все предложения, все инициативы в нашу реальную жизнь. Все для общего дела – для нашей Победы», – подчеркнула руководитель самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

В настоящее время в Самарской области реализуется более 40 мер социальной поддержки. Отметим, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева введены выплаты за ранения. Кроме того, принято решение о выделении 10 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, которые подлежат увольнению с военной службы, но еще не уволены. Для этого им необходимо лично обратиться в медицинские организации по показаниям.

Большое внимание уделяется социализации ветеранов СВО и их родных, в том числе оказанию помощи в трудоустройстве. На одной площадке с филиалом Госфонда расположен управляющий кадровый центр Самарской области. Шаговая доступность дает возможность координировать совместную работу и оперативно решать возникающие вопросы. Около 1300 участников СВО и их родных воспользовались услугами в сфере занятости населения. Более 500 из них направлено на профессиональное обучение. Психологической поддержкой воспользовались больше 200, еще порядка 70 соискателям оказано содействие в открытии собственного дела.

Масштабный семинар-совещание, объединивший более 300 человек со всех регионов России, завершится 7 ноября. В пятницу будут подведены итоги работы Госфонда, а также обозначены цели и задачи на 2025 год.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области, Иван Макеев