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Семьи с двумя детьми предложили считать многодетными

13 июля 2023 09:21
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Семьи с двумя детьми предложили считать многодетными

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение депутат направил вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он пояснил, что сейчас в стране относительно мало семей с тремя и более детьми, поскольку многие опасаются того, что не смогут финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме.

В июне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру» указала, что материальная поддержка многодетных семей в течение последнего десятилетия развивается очень активно. «Это предоставление земельных участков, возможность льготного ипотечного кредитования для многодетных семей, выплаты по кредиту в размере 450 тысяч рублей, безусловно, материнский семейный капитал, разного рода поддержка трудовая, пенсионная и многое другое», — сообщила Бессараб. При этом депутат отметила, что государство не должно забывать и о моральной поддержке таких семей.

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