Семьи работников побывали на самарском заводе ОДК-Кузнецов

В Самаре на предприятии ОДК-Кузнецов прошел традиционный «Семейный день». Акция «Сохраняя традиции» позволила почти 300 семьям сотрудников увидеть, где работают их родные.

Участники мероприятия посетили современные цеха, где собирают авиационные и ракетные двигатели, и увидели уникальные образцы продукции. Для многих детей это была первая возможность вблизи рассмотреть сложнейшие изделия и пообщаться с инженерами и конструкторами.

Экскурсионные автобусы весь день курсировали по территории предприятия, дав возможность родным и близким заводчан посетить новейший корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей, где на современном высокопроизводительном оборудовании обрабатываются детали размером от нескольких сантиметров до двух метров. Также в одном из подразделений была организована выставка авиационных, ракетных и промышленных двигателей производства ОДК-Кузнецов, где конструкторы и сотрудники Сервисного центра рассказывали об истории их создания и эксплуатации.

В юбилейный год Великой Победы все экскурсионные группы посетили Вечный огонь, который 40 лет горит на территории ОДК-Кузнецов в знак признания вклада коллектива в Победу. В ноябре 1941 года предприятие начало работу на самарской земле, круглосуточно выпуская моторы АМ-38 для бомбардировщиков Ил-2. Самоотверженный труд старшего поколения заводчан заложил основу индустриального гиганта, способного на выполнение самых ответственных государственных задач, которым сейчас является ОДК-Кузнецов.

Традиционно гидами по заводу выступили работники подразделений – рабочие, конструкторы, технологи, руководители производственных комплексов.

По словам руководства завода, такая акция помогает показать значимость труда работников и заинтересовать молодое поколение техническими профессиями. В завершение экскурсии гости почтили память заводчан, трудившихся в годы войны, у Вечного огня на территории предприятия.

Фото - ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).