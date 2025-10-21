Я нашел ошибку
Главные новости:
Осуждённые КП -1 провели экологическую акцию в лесопарковой зоне Тольятти
Служба занятости Самарской области помогает ветеранам СВО в вопросах трудоустройства
III Всероссийский научно-технологический диктант пройдёт 30 октября
Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму
Cпрос на специалистов кухни и пищевого производства на подработку вырос на треть
Осмотр у 10 специалистов и диагностика на современном оборудовании: в регионе созданы все условия для диспансеризации ветеранов СВО
На Обводном шоссе Тольятти укладывают нижний слой асфальта
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Семьи работников побывали на самарском заводе ОДК-Кузнецов

21 октября 2025 17:38
148
Семьи работников побывали на самарском заводе ОДК-Кузнецов

В Самаре на предприятии ОДК-Кузнецов прошел традиционный «Семейный день». Акция «Сохраняя традиции» позволила почти 300 семьям сотрудников увидеть, где работают их родные.

Участники мероприятия посетили современные цеха, где собирают авиационные и ракетные двигатели, и увидели уникальные образцы продукции. Для многих детей это была первая возможность вблизи рассмотреть сложнейшие изделия и пообщаться с инженерами и конструкторами.

Экскурсионные автобусы весь день курсировали по территории предприятия, дав возможность родным и близким заводчан посетить новейший корпус производства компрессоров газотурбинных двигателей, где на современном высокопроизводительном оборудовании обрабатываются детали размером от нескольких сантиметров до двух метров. Также в одном из подразделений была организована выставка авиационных, ракетных и промышленных двигателей производства ОДК-Кузнецов, где конструкторы и сотрудники Сервисного центра рассказывали об истории их создания и эксплуатации.

В юбилейный год Великой Победы все экскурсионные группы посетили Вечный огонь, который 40 лет горит на территории ОДК-Кузнецов в знак признания вклада коллектива в Победу. В ноябре 1941 года предприятие начало работу на самарской земле, круглосуточно выпуская моторы АМ-38 для бомбардировщиков Ил-2. Самоотверженный труд старшего поколения заводчан заложил основу индустриального гиганта, способного на выполнение самых ответственных государственных задач, которым сейчас является ОДК-Кузнецов.

Традиционно гидами по заводу выступили работники подразделений – рабочие, конструкторы, технологи, руководители производственных комплексов.

По словам руководства завода, такая акция помогает показать значимость труда работников и заинтересовать молодое поколение техническими профессиями. В завершение экскурсии гости почтили память заводчан, трудившихся в годы войны, у Вечного огня на территории предприятия.

 

Фото - ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех).

