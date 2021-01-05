Семь российских городов, где будет выгодно покупать жилье в 2021 году

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В 2020 году на фоне быстроменяющейся экономической ситуации и пандемии россияне активно инвестировали в жилье, передает РБК. На интерес к недвижимости в регионах положительно повлиял и внутренний туризм. По данным «Миэль», в Калининграде около 66% спроса на покупку жилья в 2020 году приходилось на покупателей из других регионов.

Спросили у экспертов, в каких российских городах в 2021 году будет выгодно покупать жилье. Рассматривались города с высоким уровнем жизни и зарплатами, развитым рынком жилья, доступной недвижимостью (или потенциалом роста цен) и высокой доходностью от аренды.

Перспективные города для покупки жилья

В первую очередь стоит обратить внимание на города-миллионники, где зарплаты и качество жизни выше, чем в целом по стране, считает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. В них лучше развита инфраструктура, больше вакансий для тех, кто работает не дистанционно, и проще найти арендатора, если квартира покупается с целю инвестиционного дохода.

Нужно оценивать различные факторы, предупредил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Эти города должны быть экономическими центрами, что позволяет формировать платежеспособный спрос, в них должен быть конкурентный рынок жилищного строительства.

В некоторых локациях сочетание эти факторов выдержано в большей степени, в других — в меньшей. Но все они, по мнению аналитиков, могут быть перспективными и выгодными для покупки жилья как в качестве инвестиции, так и для жизни в 2021 году.

Казань

Среди наиболее привлекательных городов для инвестиций в недвижимость эксперты выделяют Казань. Город обладает высоким потенциалом для развития арендного бизнеса, считает руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев. По данным «Авито», спрос на долгосрочную аренду в Казани в третьем квартале к прошлому году вырос в 2,3 раза — это наибольший показатель в России. По данным ЦИАН, доходность от сдачи в долгосрочную аренду в Казани составляет 5,3% годовых. Для сравнения, в Москве — 4,9%. Для покупки однокомнатной квартиры в Казани потребуется 3-4 млн руб, а за аренду можно выручить 15-18 тыс. руб. в месяц. «С учетом туристической привлекательности региона стабильная выручка возможна и от краткосрочной аренды», — добавил Дмитрий Алексеев.

По оценке Финансового университета при правительстве России, по уровню качества жизни Казань входит в число лидеров среди российских городов. Как показывает РИА Рейтинг, средняя зарплата в Казани составляет 42,1 тыс. руб. Это положительно влияет на ликвидность недвижимости и повышает стоимость при последующей продаже.

Уфа и Новосибирск

Глава РАСК Николай Алексеенко в качестве перспективных городов для покупки жилья в 2021 году, помимо Казани, выделил Новосибирск и Уфу. Это достаточно развитые центры, где стоимость 1 кв. м в новостройке за год возросла не так серьезно — всего на 6-9% (в Москве до 20%), объяснил он. Это связано с высокой конкуренцией на рынке. Например, в Казани сейчас строится около 1,2 кв. м на человека, в Новосибирске — 1,5 кв. м, а в Уфе — 2,8 кв. м. «Более 1 кв. м свидетельствует о хорошем уровне активности жилищного строительства. Эти значит, что в городах есть платежеспособный спрос, у них хорошо развита инфраструктура и экономика, а рост стоимости квадратного метра пока находится на относительно стандартных уровнях», — пояснил он.

По данным ЦИАН, в Новосибирске высокая арендная доходность жилья — 7,9%. В среднем для покупки однушки здесь потребуется около 3 млн руб., аренда такой квартиры обойдется в 15-18 тыс. руб. Средняя зарплата в городе — 44,1 тыс. руб. Схожие показатели в Уфе. Стоимость однокомнатной квартиры — 3 млн руб., аренда — 15 тыс. руб., доходность от сдачи жилья — около 6% годовых. Средняя зарплата — 44,7 тыс. руб. Оба города занимают высокие строчки в рейтинге Финансового университета по качеству жизни.

Воронеж

Выгодно купить квартиру в 2021 году можно и в Воронеже. По данным «Авито», к концу ноября цены на покупку квартиры здесь на 19% ниже средних по России. При этом стоимость долгосрочной аренды жилья в городе, напротив, выросла на 10% (ноябрь 2020 к ноябрю 2019), продолжил Дмитрий Алексеев из «Авито Недвижимости». «Таким образом, покупая недвижимость в Воронеже, можно рассчитывать на доходность от будущей сдачи жилья в аренду», — отметил он. Доходность от сдачи воронежской однушки достигает 7% годовых. По оценкам ЦИАН, в среднем, однокомнатная квартира в Воронеже стоит 2,4 млн руб., а аренда составляет 13-14 тыс. руб. в месяц. Также город комфортен с точки зрения проживания . По данным Финансового университета, в Воронеже — одни из самых высоких показателей потребительской активности и уровня материального благополучия.

Калининград

Еще один перспективный город для покупки жилья в 2021 году. В этом году на фоне пандемии Калининград столкнулся с наплывом туристов, и некоторые успели инвестировать в местную недвижимость. По данным «Миэль», около двух третей покупателей в этом году — это приезжие из разных регионов страны. «В основном покупатели сюда приезжают для постоянного проживания, поскольку всех манит близость к Европе — и надежда, что рано или поздно границы откроются, — а также море. Жилой фонд здесь на любой вкус: от старых немецких домов и панельных хрущевок до современных новостроек и коттеджей. Рост спроса и цен в этом году колоссальный — раскуплены новостройки даже со сроком сдачи в 2023 году», — рассказала председатель совета директоров сети офисов «Миэль» Марина Толстик.

Высокий рост цен на жилье в Калининграде зафиксировали в ЦИАН — на 25% в годовом выражении. Если в 2019 году для покупки нужно было иметь в среднем 3,6 млн руб., то сейчас — 4,5 млн руб. По мнению экспертов, в 2021 году рост цен замедлится.

Из плюсов покупки жилья — особая экономическая зона, которая действует на всей территории в Калининградской области. Здесь созданы специальные условия для развития бизнеса — действует зона свободной торговли, налоговые льготы, упрощенный порядок оформления виз для иностранцев.

Краснодар

Для жизни и для инвестиций в 2021 году эксперты рекомендуют рассмотреть Краснодар, который показывает высокую доходность и отличается лучшими климатом и имеет потенциал роста. По данным ЦИАН, стоимость однушки в Краснодаре составляет 3 млн руб., аренда — 19,1 тыс. руб., доходность от сдачи жилья — 7,9% годовых, одна из самых высоких среди городов-миллионников. Краснодар входит в топ-5 российских городов по качеству жизни. Средняя зарплата в городе составляет 43,8 тыс. руб.

«С переходом на удаленную работу мы фиксируем рост интереса к недвижимости Краснодарского края. Краснодар выбирают из-за близкого расположения к курортам (в нескольких часах езды) и одновременно лучшей инфраструктурой по сравнению с курортными городами. Средняя стоимость квадратного метра в Краснодаре — 68,8 тыс. р., тогда как в Сочи — 158,6 тыс. руб., в Севастополе — 108,7 тыс. руб.», — отметила Виктория Кирюхина из ЦИАН. По ее мнению, за счет относительно невысоких цен и растущего спроса Краснодар обладает потенциалом роста цен.

Нижний Новгород

Интерес с точки зрения покупки жилья представляет собой и Нижний Новгород. Исследовательский сервис Numbeo присвоил Нижнему Новгороду самый высокий индекс качества жизни среди российских городов-миллионников, исходя из уровня здравоохранения, доходов населения и климатического индекса. Средняя зарплата в городе — 43,6 тыс. руб.

Сейчас в Нижнем Новгороде цены на недвижимость растут. По данным ЦИАН, город стал лидером на региональных рынках по росту стоимости новостроек. В декабре средняя цена 1 кв. м составила 96,2 тыс. руб., увеличившись за месяц на 3%. Сейчас для покупки однокомнатной квартиры в среднем потребуется 3,3 млн руб., сдавать ее можно за 15 тыс. руб. Доходность от аренды — 5,6% годовых.

Фото: pixabay