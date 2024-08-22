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Флаг – один из важнейших государственных символов, и бережное отношение к нему – признак патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны.
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Сегодня молодоженам и родителям новорожденных в ЗАГСах региона вручается частичка Российского триколора

22 августа 2024 18:18
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Флаг – один из важнейших государственных символов, и бережное отношение к нему – признак патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны.

Сегодня, 22 августа 2024 года, в День Государственного флага Российской Федерации создаются новые самарские семьи и проходят торжественные государственные регистрации рождения новых маленьких граждан нашей страны.

Флаг – один из важнейших государственных символов, и бережное отношение к нему – признак патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны.

В праздничный день молодоженам и родителям новорожденных в органах ЗАГС Самарской области вручается частичка Российского триколора.

Пусть каждая семья нашей великой державы будет крепкой и сплоченной, основанной на любви и взаимном уважении, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области

Теги: Самара

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