Сегодня молодоженам и родителям новорожденных в ЗАГСах региона вручается частичка Российского триколора

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Сегодня, 22 августа 2024 года, в День Государственного флага Российской Федерации создаются новые самарские семьи и проходят торжественные государственные регистрации рождения новых маленьких граждан нашей страны.



Флаг – один из важнейших государственных символов, и бережное отношение к нему – признак патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны.



В праздничный день молодоженам и родителям новорожденных в органах ЗАГС Самарской области вручается частичка Российского триколора.



Пусть каждая семья нашей великой державы будет крепкой и сплоченной, основанной на любви и взаимном уважении, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области