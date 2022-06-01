Сегодня в Самарской области стартовала летняя оздоровительная кампания

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Сегодня стартовала летняя оздоровительная кампания-2022. Всего в этом сезоне детей примут 50 загородных оздоровительных и санаторных учреждений Самарского региона, в которых смогут отдохнуть свыше 50 тысяч детей нашего региона. Кроме того, в этом году летом по льготным путевкам отдохнут более 19 тысяч детей Самарской области, из них почти 7 тысяч дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые получат эти путевки бесплатно.

Путевки семьи бронировали мае на социальном портале министерства социально-демографической и семейной политики региона Suprema63.ru . А благодаря программе "Детский кешбэк", родители имеют возможность вернуть половину стоимости поездки в лагерь. Продолжительность каждой смены составит 21 день.



Первая смена стартовала сегодня в детском санатории "Молодецкий Курган" и его структурном подразделении "Жигулевский Артек", которые находятся в Ставропольском районе, в самом центре национального парка "Самарская Лука" . На территории площадью 22 гектара располагаются отрядные домики, 2 двухэтажных спальных корпуса, лечебный корпус, актовый зал, библиотека и столовая. В прошлом году здесь провели капитальный ремонт футбольного поля, приобрели медицинское, кухонное и музыкальное оборудование. В этом году также проведут капремонт некоторых жилых корпусов

Директор санатория "Молодецкий Курган" и его подразделения ДОЛ "Жигулевский Артек" Светлана Сорокина:

- Мы стараемся создать как можно более комфортные условия, чтобы детям было здесь интересно. Дети все очень счастливые. Мы безумно рады их встретить. Мы их ждали. Мы каждый год их ждем с нетерпением!

Не скрывают эмоций и родители. Ведь поездка в детский оздоровительный лагерь - событие одновременно и радостное, и волнующее - впереди недолгая разлука. А дети - просто в радостном предвкушении веселых летних каникул, новых друзей и ярких впечатлений. Хорошего отдыха ребятам!

Фото: департамент информационной политики СО