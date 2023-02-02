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Сегодня в Историческом парке Самары стартовала выставка «Сталинград – история Победы»

2 февраля 2023 19:16
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Выставочный проект, посвященный 80-летию победы в битве на Волге.

Сегодня, 2 февраля, в Историческом парке «Россия – моя история» стартовала Всероссийская мультимедийная выставка «Сталинград – история Победы».

Выставочный проект, посвященный 80-летию победы в битве на Волге, подготовлен Фондом стратегических инициатив Музея-заповедника «Сталинградская битва» и Музейно-мемориальным комплексом «Победа» при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела. В этот день открытие выставки состоялось в 23 субъектах Российской Федерации.

На торжественном открытии выставки приветственной речью выступила врио министра культуры Самарской области Калягина Ирина Евгеньевна:
«Сталинградская битва сыграла огромную роль в ходе Великой Отечественной войны. Здорово, что подрастающее поколение на выставке сможет увидеть при помощи современных технологий, реальные события, героев, которые рассказывают об этом. Это не просто страница в школьном учебнике, а реальная история людей, которые были свидетелями и участниками этой битвы.»

Рассказала о значимости проведения выставочного проекта в просвещении и патриотическом воспитании молодежи заместитель министра образования и науки Елена Олеговна Пинская.

В церемонии открытия выставки приняли участие Юнармейцы, воспитанники Музея Соловецких юнг, представители Росгвардии Самарской области, Волонтеры Победы самарских ссузов, ученики Областной Школы права и почетные гости.

Экспозиция носит документальный характер. Анимированные карты, инфографика, фрагменты кинохроники, – все это наглядно рассказывает о самой ожесточенной битве по количеству людей и боевой техники, которая превзошла все предшествовавшие ей сражения мировой истории.

Герои выставки – простые советские люди, те, кто, несмотря на лишения, усталость и бессилие, отстояли волжскую землю. На мультимедийных экранах перед гостями выставочного пространства предстали личные документы и фотоархивы защитников Сталинграда. Здесь, на глазах посетителей, на мультимедийных экранах раскрываются ключевые боевые операции Сталинградской битвы – итоги, потери и биографии бойцов.

Первую экскурсию провела ведущий методист Исторического парка «Россия – Моя история» Наталья Горелова. Её рассказ об истории переломного сражения в Великой Отечественной войне не оставил никого равнодушным.

Ключевой частью открытия выставки стала презентация книги публициста, писателя и краеведа В.Н. Казарина и П.А. Покровского «Волга в огне». По телемосту к презентации присоединились Исторические парки Москвы и Волгограда. Во время встречи молодежь Волгограда, Самары и Москвы обсудит экспозицию, книгу и вопросы, касающиеся сохранения памяти о Победе в Сталинградской битве.

«80 лет назад именно на нашей приволжской территории произошла та битва, которая предопределила победу в Великой Отечественной войне в целом. Мы гордимся этим, но при этом победа далась очень непростой историей. Исторический парк через экспозицию, реализованную на высшем техническом уровне с применением новейших технологий, вызывает высокий зрительский интерес среди молодежи.» - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский.

Выставочный проект «Сталинград – история Победы» продлится по 28 февраля 2023 года в Историческом парке «Россия – Моя история».

 

Фото:  пресс-служба Исторического парка

Теги: Россия Самара

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