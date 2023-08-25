Сегодня состоялось торжественная церемония открытия футбольного фестиваля SAMARA GUP

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С 23 по 27 августа 2023 года в Самаре проходит II Детско-юношеский футбольный Фестиваль SAMARA CUP, направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование у молодежи активной гражданской позиции. Организаторами выступают Общественные советы при ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ГУ МВД России по Самарской области, а также оказывает содействие Российский футбольный Союз и Федерация футбола Самарской области.

Порядка ста футбольных матчей проходят на двух площадках города – стадионе в парке им. Ю.А. Гагарина и стадионе «Локомотив», в ходе которых принимают участие 40 команд в пяти возрастных категориях от 7 до 12 лет.

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия фестиваля, в одном из живописных мест областного центра – амфитеатре 4-ой очереди набережной Самары. В мероприятии приняли участие представители городской администрации и областного главка МВД.

Заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, председатель РОФСО "ФШС СПб "Школьная лига"" Светлана Патрушева отметила, что "футбол, это доступный вид спорта, и наш фестиваль – возможность найти самородок в самых разных регионах России. Это своего рода мотивация ребятам, для того, чтобы перейти на более высокий профессиональный уровень. Мы объединяем на одной спортивной площадке детей из разных регионов, которые заняты здесь одним общим хорошим делом".

Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области - полковник полиции Дмитрий Баевобратил внимание собравшихся: "Забота о здоровье подрастающего поколения – это важнейшая задача, поэтому сегодня особенно важно, что количество физкультурно-спортивных мероприятий, особенно детских, увеличивается, а на Самарской земле появился замечательный, красивый фестиваль с участием гостей региона".

Первый заместитель председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов подчеркнул: "Очень важно, что фестиваль проводится в год 100-летия "Динамо", поскольку это позволяет детям и их родителям окунуться в историю и традиции одного из самых знаменитых спортивных обществ России".

Врио начальника ОИОС – капитан полиции Александр Курбатов, обращаясь к участникам фестиваля, отметил высокую скоординированность деятельности Общественных советов регионов в организации содержательного детского досуга.

Первый заместитель председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» полковник внутренней службы Олег Лукьянов обратил внимание собравшихся: "Забота о здоровье подрастающего поколения – это важнейшая задача, поэтому сегодня особенно важно, что количество физкультурно-спортивных мероприятий, особенно детских, увеличивается, а на Самарской земле появился замечательный, красивый фестиваль с участием гостей региона".

Председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов подчеркнул, что Общественный совет всегда стоит в авангарде в вопросах работы с подрастающим поколением, а также поблагодарил Светлану Патрушеву за укрепление партнерских отношений между общественными советами при ГУ МВД России по Самарской области и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, личный вклад в развитие детского футбола, пожелав спортсменам удачи и яркой игры.

Ярким событием мероприятия стало показательное выступление полицейских-кинологов. Начальник отделения Центра кинологической службы Самарской области Варган Осрян на немецком, французском, армянском и русском языках отдавал команды своей напарнице – бельгийской овчарке Аккеле, которая безукоризненно выполняла их под бурные алодисменты зрителей.

До открытия фестиваля Общественный совет при ГУ МВД России по Самарской области подготовил для участников фестиваля культурную программу, в том числе обзорную экскурсию на теплоходе по реке Волга. В ходе водной прогулки ребята познакомились с основными достопримечательностями областного центра, полюбовались величественными пейзажами и красавицей Волгой.

Фото: ГУ МВД СО