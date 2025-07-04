Сегодня состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах

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Сегодня в Самарской области состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах. На фестивальной поляне прошла пресс-конференция организаторов фестиваля.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила, что фестиваль - это место встречи многих поклонников авторской музыки, которые приезжают сюда целыми семьями.

«По старой доброй традиции сюда приехали те, кто любит авторскую песню. Я рада, что на фестивале так много молодых людей. Смена поколений любителей бардовской песни придаёт фестивалю особый колорит. Молодёжь, вдохновляясь творчеством опытных бардов, вносит свежие идеи и новую энергетику. Этот обмен опытом между разными поколениями создаёт неповторимую атмосферу, где устанавливаются дружеские связи и укрепляются традиции. В этом году правительством предприняты специальные меры безопасности, чтобы прибывания на поляне было комфортным и безопасным», - подчеркнула Ирина Калягина.

Исполнительный директор Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах, председатель Самарского Союза Молодежи Анастасия Софьина отметила, что особенностью фестиваля станет насыщенная детская и молодежная программа. На протяжении всех дней будут проводится спортивные активности, турниры по мини футболу и волейболу, утренняя зарядка, работа зоны пляжных активностей и забег с гитарами. Для самых юных участников будут организованы активности на детской площадке, включающие конкурсно-развлекательные программы для детей и выступления лауреатов творческих конкурсов.

«Для нас фестиваль – это действительно важное событие, которое не могло состоятся без помощи старших коллег, которым мы выражаем большую благодарность. Сегодня на поляне присутствует много молодежи – это и представители молодежных организаций и трудовых коллективов, поэтому те меры безопасности, которые предпринимаются в сфере безопасности являются основополагающими для проведения события», - отметила Анастасия Софьина.

Руководитель режиссерско-постановочной группы фестиваля Михаил Грушин поблагодарил Правительство Самарской области за проведение фестиваля, отметив, что организаторы достойно справляются с задачей: «Очень рад видеть молодые, задорные лица, потому что молодежь должна принять эстафету у нашего поколения в проведении этого фестиваля».

Михаил Грушин напомнил о героическом прошлом своего деда, отца Валерия Грушина – Федора Ивановича, который был военным летчиком и прошел всю Великую Отечественную войну. «В основе фестиваля должен лежать подвиг, туризм и песня. Мой дед говорил, что туристы люди мужественные, готовы к совершению подвига. Сейчас пришло время героев и об этом мы тоже будем говорить в творческой программе фестиваля», - подчеркнул Михаил Грушин.

В творческой программе фестиваля принимает участие около 150 коллективов и исполнителей. Председатель жюри творческого конкурса фестиваля Александр Мирзаян призвал участников ставить перед собой большие задачи и рассказал об ожиданиях от фестивального конкурса: «Я жду, чтобы меня порадовали, удивили, чтобы я почувствовал чудо».

Михаил Калинкин, руководитель площадки «ZА НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ» пригласил гостей фестиваля на патриотическую сцену. «Мы сохранили свою душу благодаря тому, что у нас есть такая вещь, как бардовский фестиваль», - заявил Калинкин.

Напомним, погружение в мир песни будет сопровождаться насыщенной культурной программой, включающей в себя творческие встречи, концерты и поэтические вечера, организованные на различных сценах и площадках.

Вечером 4 июля состоится торжественное открытие фестиваля. До позднего вечера участники смогут насладиться выступлениями известных артистов и творческих коллективов – Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова, Юрия Лозы, группы «Ромарио», Анатолия Киреева, группы «Песни Нашего Века» и многих других исполнителей.

Программа 5 июля также включает работу разнообразных площадок, в этот день экспертное жюри завершит прослушивание конкурсных работ и определит имена тех, кто станет артистом «Ночного концерта лауреатов и гостей фестиваля». «Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля» станет ярким событием, соберет талантов со всей страны и откроет новые имена.

В последний фестивальный день пройдут заключительные концерты площадок «ЗА НАШУ ПОБЕДУ.80 ЛЕТ», «Кольский бугорок», Детско-юношеский проект, а также состоится торжественное закрытие фестиваля с концертом-посвящением Вадиму и Валерию Мищукам, Леониду Сергееву, Алексею Морозову.

Организаторами Фестиваля выступает Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

Фото предоставлено организаторами фестиваля