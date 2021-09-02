Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»

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ГТРК «Самара» в четверг, 2 сентября 2021 года, приглашает всех жителей региона вместе сделать уверенный шаг в практически безграничный информационный мир. В этот день состоится историческое событие, которое позволит на одной мультимедийной площадке объединить телевидение, радио и Интернет.

Радиослушатели, телезрители и Интернет-пользователи станут свидетелями открытия новой конвергентной трансмедийной студии, которая позволяет одновременно формировать сигнал и транслировать изображение и звук на все существующие ныне медийные площадки. Такого на региональных телерадиокомпаниях ещё не было.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия студии станут:

- Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

- Дмитрий Азаров, Губернатор Самарской области;

- Александр Хинштейн, Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

- Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России.

В рамках церемонии открытия состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Самарской области при содействии Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи в целях реализации в Самарской области национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

А также пройдёт панельная дискуссия на тему цифровизации. К обсуждению благодаря высоким стандартам уникального мультимедийного пространства в прямом эфире присоединятся Сызрань и Новокуйбышевск, а также две телевизионные студии ГТРК «Самара».

Смотрите прямую трансляцию 2 сентября в 17:30:

- на телеканале «Самара 24»,

- на сайте www.tvsamara.ru,

- в группе ГТРК «Самара» ВКонтакте,

- на YouTube-канале ГТРК «Самара»,

- на радиостанции «Маяк» (92,1fm).

Покоряем новую медиа-высоту вместе!