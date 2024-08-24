Сегодня ночью полицейские проверили места концентрации подростков в Кировском районе Самары

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С 23 на 24 августа на территории Кировского района областного центра полицейские совместно с представителями Добровольной народной дружины при содействии бойцов ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие. В рамках проверки инспекторы по делам несовершеннолетних проверили места концентрации подростков. С детьми, находившимися в сопровождении своих законных представителей, провели беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об ответственности за нарушение законодательства. На аналогичную тему пообщались участковые уполномоченные полиции при посещении лиц, состоящих на профилактическом учете.



В ходе профилактического мероприятия проверено более 40 человек. В отношении 8 из них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». В настоящее время решается вопрос о выдворении 5 человек за пределы Российской Федерации.



В рамках мероприятия сотрудниками полиции задокументирован факт реализации парфюмерной продукции на парковке торгового центра, расположенного на пр. Кирова. В отношении трех продавцов – молодых людей 2003, 1996 и 1993 годов рождения, полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Изъято более 15 единиц парфюмерной продукции.



Напоминаем, что обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО