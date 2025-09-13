«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса

146

Завтра, 14 сентября, одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре». На площади Куйбышева она объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса, которые предложат жителям и гостям города свою продукцию и услуги.



Гостей ждет презентация сувенирной продукции и мастер-классы от предпринимателей, кулинарные поединки, дегустация и гастрономическая кухня, розыгрыш призов, награждение отличившихся предприятий сферы малого и среднего бизнеса и вручение памятных подарков. На консультационной площадке все желающие смогут узнать о действующих в Самаре и регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.



Также во время выставки выступят вокальные ансамбли «Пудра» и «Заволга», самарские солисты.



Отметим, что в этом году выставка «Сделано в Самаре» пройдет уже в 11-й раз. Организатором является департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города совместно с Самарским бизнес-инкубатором.



Выставка начнет свою работу в 10:00, торжественное открытие с первой презентацией каталога «Сделано в Самаре 2025» состоится в 12:00. Вход свободный. 0+

Фото: администрация Самары