В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
Явка избирателей на выборах в Самарской области составила 24,18%. 
На 15:00 13 сентября явка избирателей на выборах в Самаре составила 12.69%
13 сентября глава города Самара Иван Носков провел встречу с официальными делегациями из Сухума, Гудауты (Абхазия) и Бреста (Беларусь), которые по его приглашению прибыли в областную столицу накануне Дня города. 
Иван Носков: «Дружба между городами и странами – это всегда во благо»
Завтра, 14 сентября, одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре».
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
Фонд библиотеки пополнился на 2 тысячи изданий, среди которых оказались книги на татарском, чувашском, мордовских языках.
В Тольятти открылась модельная библиотека национальных культур
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса

13 сентября 2025 16:13
146
Завтра, 14 сентября, одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре».

Завтра, 14 сентября, одним из событий празднования Дня города станет выставка «Сделано в Самаре». На площади Куйбышева она объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса, которые предложат жителям и гостям города свою продукцию и услуги. 

Гостей ждет презентация сувенирной продукции и мастер-классы от предпринимателей, кулинарные поединки, дегустация и гастрономическая кухня, розыгрыш призов, награждение отличившихся предприятий сферы малого и среднего бизнеса и вручение памятных подарков. На консультационной площадке все желающие смогут узнать о действующих в Самаре и регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Также во время выставки выступят вокальные ансамбли «Пудра» и «Заволга», самарские солисты. 

Отметим, что в этом году выставка «Сделано в Самаре» пройдет уже в 11-й раз. Организатором является департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации города совместно с Самарским бизнес-инкубатором.

Выставка начнет свою работу в 10:00, торжественное открытие с первой презентацией каталога «Сделано в Самаре 2025» состоится в 12:00. Вход свободный. 0+

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

