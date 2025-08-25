Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной

25 августа 2025 15:41
127
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».

2 сентября в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича презентует юбилейный 95-й сезон.  

Продолжая традицию выступлений в неожиданных и нестандартных для коллектива пространствах театр вышел на Набережную! За вдохновением к Великой русской реке Волге! 

В естественных декорациях, где шум волн и плеск воды – тоже музыка, состоится единственный раз уникальная программа из фрагментов всех оперных и балетных премьер грядущего 95-го юбилейного сезона. 

Кинотеатр под открытым небом «Филин» (4-я очередь Набережной) буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега». 
В концерте-презентации под управлением художественного руководителя и главного дирижёра театра Евгения Хохлова примут участие артисты оперы и балета, хора и оркестра. 

В преддверии Дня города мы приглашаем друзей театра провести с нами еще один незабываемый вечер! 

Вход свободный! 0+

 

Фото:  САТОБ

Теги: Мероприятия Самара

