САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной

2 сентября в 18:30 Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича презентует юбилейный 95-й сезон.

Продолжая традицию выступлений в неожиданных и нестандартных для коллектива пространствах театр вышел на Набережную! За вдохновением к Великой русской реке Волге!

В естественных декорациях, где шум волн и плеск воды – тоже музыка, состоится единственный раз уникальная программа из фрагментов всех оперных и балетных премьер грядущего 95-го юбилейного сезона.

Кинотеатр под открытым небом «Филин» (4-я очередь Набережной) буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».

В концерте-презентации под управлением художественного руководителя и главного дирижёра театра Евгения Хохлова примут участие артисты оперы и балета, хора и оркестра.

В преддверии Дня города мы приглашаем друзей театра провести с нами еще один незабываемый вечер!

Вход свободный! 0+

Фото: САТОБ