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САТОБ представит уникальную концертную программу, приуроченную ко Дню ветеранов боевых действий

24 июня 2025 14:58
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Этот концерт – не просто музыкальный вечер, а диалог культур и поколений, где личная история артиста переплетается с вечными темами любви, долга и памяти. 

1 июля в 18:00 на Малой сцене состоится концертная программа «Париж – Донбасс – Самара», приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий.

В этот вечер выступит Франсуа Модеме – лирический тенор с уникальной судьбой: выпускник Французской военной академии и Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, доброволец Донбасса, солист молодёжной оперной программы Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

В программе концерта прозвучат оперные шедевры Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди и Жоржа Бизе, любимые военные песни, дуэты с солисткой театра Евгенией Бумбу, а также французский шансон.

Концертмейстер – лауреат международного конкурса Юлия Громаковская.

Этот концерт – не просто музыкальный вечер, а диалог культур и поколений, где личная история артиста переплетается с вечными темами любви, долга и памяти, сообщает пресс-служба САТОБ. 

 

Теги: Самара

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