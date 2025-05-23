САТОБ: к юбилею меццо-сопрано Натальи Фризе  состоится показ оперы «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова

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24 мая в 18.30 в день Славянской письменности и культуры на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится показ оперы «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова, приуроченный к юбилею солистки театра, лауреата Всероссийского конкурса, меццо-сопрано – блистательной Натальи Фризе.



Также 24 мая в 15.00 ко Дню славянской письменности и культуры в этот на Малой сцене театра состоится показ театрализованной фантазии «Метель» а музыку Георгия Свиридова.

Осваивая новые формы искусства, предполагающие камерное звучание, душевную атмосферу и более тесный контакт со зрителем, театр продолжает развивать деятельность «творческой лаборатории» на Малой сцене Шостакович Опера Балет. Театрализованная фантазия «Метель», представляет собой прочтение знаменитой повести Александра Сергеевича Пушкина, исполнение музыки Георгия Васильевича Свиридова, написанной им к кинофильму «Метель», а также романсов на стихи поэта: «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Роняет лес багряный свой убор», «Подъезжая под Ижоры», «Предчувствие».

В спектакле задействованы солисты оперы и балета, камерный ансамбль театра.

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов

Режиссёр-постановщик, автор сценария и сценографии — Оксана Штанина

Дирижёр - заслуженный артист России Борис Бенкогенов

Видеоконтент — Владимир Самарцев

Художник по свету — Антон Секачёв

Хореограф-постановщик — заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова