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«Самый эффективный способ профилактики инфекции»: жителей приглашают на вакцинацию от гриппа



Пройти вакцинацию от гриппа можно в любом прививочном пункте. Все пункты вакцинации с адресами и телефонами можно найти на карте.



На ресурсе раз в день обновляется информация о количестве вакцин. Подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам.



Самый эффективный способ профилактики гриппа – ежегодная вакцинация. Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией.



«С начала сентября в наших поликлинических отделениях активно проводится прививочная кампания. На приеме и на вызовах объясняем людям важность вакцинации и приглашаем всех на прививку. В первую очередь вакцинация показана маленьким детям, лицам старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, эндокринной систем» - отметила заведующая эпидемиологическим отделом Сызранской больницы, врач-эпидемиолог Ольга Ленивцева.



Пациентка поликлинического отделения №2 Сызранской больницы Наталья Базанова уже защитилась от гриппа:

«Прививку от гриппа я делаю ежегодно. Мне 61 год и я нахожусь в зоне риска. Вместе со мной прививки делает вся моя семья. Все мы реже болеем, а если заражаемся, то заболевание проходит в легкой форме».

Фото: минздрав СО