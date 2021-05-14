Самолеты начнут летать из Самары в Баку

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В расписании аэропорта Курумоч с 19 мая появится новый рейс Самара — Баку — Самара. В столицу Азербайджана на Каспийском море будут курсировать самолеты «Суперджет-100».

Рейсы будут выполняться один раз в неделю с 25 мая — по вторникам, пишет 63.ру.

— Вылет из Самары в 20:00, прибытие в Баку — в 22:20 местного времени. Обратный рейс из столицы Азербайджана в 23:20, прибытие в самарский аэропорт Курумоч на следующие сутки в 01:40. Цена билета в одну сторону — от 13 350 рублей, — рассказали представители авиакомпании «ИрАэро».