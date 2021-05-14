Я нашел ошибку
Главные новости:
На верхние места в вагоны купе.
Пассажиры КбшЖД могут путешествовать со скидкой 60% в рамках акции «Максимальные майские скидки!» 
Ежегодно в этом соревновании принимает участие до 300 человек.
Дмитрий Азаров в Кинель-Черкасском районе открыл региональную легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу
Авторы проекта предлагают создать выставочный павильон - лаконичный домик - собирательный образ тех деревянных домов, наличники с которых в нем предлагается разместить.
В Самаре рассмотрели проект по сохранению старинных наличников в городе
21 мая.
В Самаре состоится распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
Генерация проходит на основе пиролиза природного газа в расплавах металлов.
Ученые СамГТУ создают новые технологии получения водорода
18 мая в конференц-зале Правительства Самарской области.
Дмитрий Азаров обратится к Губдуме с ежегодным Посланием о положении в СО и об основных направлениях ее развития
Мужчина, днем, через открытое окно проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома.
На Мехзаводе полицейские задержали вора на месте преступления
15 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
В Самаре на улице Куйбышева и в Струковском саду выступят танцевальные и музыкальные коллективы
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.32
EUR 89.93
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самолеты начнут летать из Самары в Баку

14 мая 2021 13:28
118
Самолеты начнут летать из Самары в Баку

В расписании аэропорта Курумоч с 19 мая появится новый рейс Самара — Баку — Самара. В столицу Азербайджана на Каспийском море будут курсировать самолеты «Суперджет-100».

Рейсы будут выполняться один раз в неделю с 25 мая — по вторникам, пишет 63.ру.

— Вылет из Самары в 20:00, прибытие в Баку — в 22:20 местного времени. Обратный рейс из столицы Азербайджана в 23:20, прибытие в самарский аэропорт Курумоч на следующие сутки в 01:40. Цена билета в одну сторону — от 13 350 рублей, — рассказали представители авиакомпании «ИрАэро».

Теги: авиарейсы Баку Курумоч

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
06 мая 2021, 10:47
Самарский аэропорт Курумоч получил пять звёзд безопасности по коронавирусу
Он вошел в тройку аэропортов с такой аккредитацией в России.
Транспорт
1101
Самолет из Тюмени совершил экстренную посадку в Самаре
30 апреля 2021, 11:14
Самолет из Тюмени совершил экстренную посадку в Самаре
Посадить самолет пришлось из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Происшествия
654
Самолеты из Самары чаще будут летать в Дубай
27 апреля 2021, 10:38
Самолеты из Самары чаще будут летать в Дубай
В воздухе пассажиры проведут 5 часов. Транспорт
447
В центре внимания
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
14 мая 2021  14:01
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
Здравоохранение
101
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
14 мая 2021  13:13
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
Экология
104
В Ночь музеев-2021 по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
14 мая 2021  11:44
В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
Культура
182
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходно
14 мая 2021  11:09
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходной
Транспорт
162
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
14 мая 2021  10:17
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
Экология
164
Весь список