S7 Airlines запускает рейсы из Самары в Азербайджан

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S7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld, открывает новые прямые рейсы из российских регионов в Азербайджан.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию:

по средам с 16 июня – Волгоград – Баку – Волгоград, Астрахань – Баку – Астрахань, а также Самара – Баку (обратный рейс выполняется по вторникам);

Правила въезда в зарубежные государства и из зарубежных государств в Российскую Федерацию могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки, поэтому перед вылетом рекомендуется проверять актуальные требования к пассажирам.

Авиабилеты на рейсы S7 Airlines можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android и во всех офисах продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-07-07 (звонок по России бесплатный).