СамГМУ присоединился к областному общественно-просветительскому проекту «За родное – за своё»

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Масштабный онлайн-марафон знаний о родном крае «За родное – за своё» дополнила лекция Занина Сергея Викторовича, доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории отечественной медицины и социальных наук Самарского государственного медицинского университета.

«Наша встреча посвящена истории Самарского государственного медицинского университета, который внёс огромный вклад в развитие медицинского образования и медицинской науки и здравоохранения не только в Самарской области, но и во всем Поволжском регионе. Безусловно, университет – это люди. Их именами названы улицы Самары, но порой мы так привыкаем произносить: «на Аминева», что даже не подозреваем, в честь кого названа улица. Поэтому мы поговорим о тех, кто своим трудом, талантом, навыками, продвинули вперед медицину, не только Самарского региона, но и всей страны», – пригласил к участию Сергей Занин.

В честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера, Академика Солдатова? Какой юбилей отметил Самарский государственный медицинский университет в 2019 году? Кто стоял у истоков создания университета? Что является уникальностью и традицией самарского медицинского вуза?

Ответы на эти и многие другие вопросы – в лекции Занина Сергея Викторовича «История Самарского государственного медицинского вуза: люди, повлиявшие на становление медицины в регионе и стране», подготовленной специально для самарского областного общественно-просветительского проекта «За родное – за своё»: https://vk.com/znanie_samgtu, https://vk.com/club222722124?w=wall-222722124_63%2Fall

Присоединяйтесь к акции «За родное – за своё» в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» во «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124 , https://vk.com/znanie_samgtu).

15, 16 и 17 марта 2024 года участники акции смогут проверить знания, полученные в ходе проекта «За родное – за своё», ответив на вопросы викторины, и таким образом получить шанс выиграть один из ценных призов: автомобиль «Лада», поездку в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ, тур выходного дня по Самарской области или туристический набор, состоящий из планшета, мощного портативного зарядного устройства и термокружки.

Организаторами и партнёрами акции являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области», Самарская региональная общественная организация по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области», региональное отделение Российского общества «Знание» в Самарской области.

Ответы на вопросы викторины – в каждой лекции проекта!

Посмотреть опубликованные лекции можно тут:

Михаил Чирков, кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция «Куйбышев — город Трудовой славы (1941-1945 гг.)»

https://youtu.be/aP69BScNUgk

https://rutube.ru/video/private/0229c623848371cd0e5a7c938e373a59/?p=YF3HhSUr61hv9VsBYCMuOA

https://vk.com/video-69812_456240033

Андрей Елисеев, ведущий библиотекарь краеведческого отдела СОУНБ, кандидат наук, преподаватель кафедры Отечественной истории и историографии Самарского университета и Наталья Стребкова, заведующая краеведческим отделом СОУНБ. Лекция «Парад на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года»

https://vk.com/club222722124?w=wall-222722124_58%2Fall

Андрей Елисеев, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета. Лекция «Куйбышев – запасная столица СССР»

https://vk.com/club222722124?w=wall-222722124_55%2Fall

Инга Пеннер, журналист, фотограф, автор и ведущая. Цикл сюжетов «Неочевидная Самара»

https://vk.com/znanie_samgtu?w=wall-215661182_501

Фото: скриншот видео