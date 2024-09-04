Самарцы стали чаще просить оформить их на работу без трудового договора и выдавать зарплату в конверте

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В ходе опроса работодателей Самарской области служба исследований hh.ru выяснила, что местные жители стали чаще просить работодателей не оформлять с ними официальный трудовой договор и даже выдавать зарплату в конверте.

Каждый второй (53%) опрошенный самарский работодатель в ходе исследования hh.ru заявил, что соискатели стали все чаще просить оформить их на работу без заключения официального трудового договора. Причем 20% или каждый пятый работодатель отмечает, что за последний год доля таких кандидатов существенно выросла.

Кроме того, 31% опрошенных компаний или каждый третий респондент также добавил, что в его практике встречаются случаи, когда соискатели хотят, чтобы им выплачивал зарплату «в конверте». Причем 19% или каждый пятый опрошенный работодатель добавил, что такие просьбы за последний год стали поступать очень часто.

«По мнению работодателей наиболее частые причины, по которым кандидаты просят «серую» зарплату или трудоустройство без оформления – нежелание платить алименты. Такую позицию высказали 2\3 опрошенных работодателей. Еще 60% компаний отметили, что возможно люди отказываются оформлять официальное трудоустройство, потому что не хотят или не могут выплачивать кредит и таким образом избегают внимания банков и других финансовых организаций. Также 53% компаний подозревают, что таким образом люди пытаются понизить официальный доход для получения пособий на детей. Еще треть компаний отметили, что подозревают, что у кандидатов скорее всего есть проблемы с законом, потому они выдвигают такие просьбы», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.

Между тем работодатели в вопросе оформления трудовых отношений и выплаты зарплаты «в конверте» демонстрируют достаточно взвешенную позицию. Так, согласно опросу, лишь 22% работодателей в регионе готовы пойти на уступки и платить «серую» зарплату. И лишь 19% готовы трудоустраивать не официально, в обход законодательству.

Главными причинами, по которым работодатели не готовы рассматривать подобные необычные требования соискателей, являются финансовые расходы (58%), правовые риски (53%) и прямой запрет руководства (43%). Кроме того, каждая третья компания боится понести имиджевые риски, потому не планирует нарушать трудовое законодательство. А 22% работодателей, может быть, и хотели бы пойти на встречу в подобных запросах, но не могут из-за повышенной бюрократии на работе.