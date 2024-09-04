Я нашел ошибку
Главные новости:
Во Дворце спорта пройдет одиннадцатый Кубок КВН Самарской области
Во Дворце спорта пройдет одиннадцатый Кубок КВН Самарской области
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
4 сентября Самару посетит председатель Госдумы Вячеслав Володин
4 сентября Самару посетит председатель Госдумы Вячеслав Володин
Самарцы могут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!» и выиграть призы
Самарцы могут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!» и выиграть призы
Сызранский школьный музей стал лауреатом конкурса «Солдаты Великого Отечества»
Сызранский школьный музей стал лауреатом конкурса «Солдаты Великого Отечества»
На Камчатке изъяли незаконно выловленных крабов на 8 млн рублей
На Камчатке изъяли незаконно выловленных крабов на 8 млн рублей
Пожилая самарчанка, беспокоясь за близкого, отдала все деньги мошенникам
Пожилая самарчанка, беспокоясь за близкого, отдала все деньги мошенникам
Чапаевцу пришлось заплатить за украденные колеса
Чапаевцу пришлось заплатить за украденные колеса
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
К празднованию Дня города Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.
В Самаре пройдет открытая лекция московского историка архитектуры Дениса Ромодина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы стали чаще просить оформить их на работу без трудового договора и выдавать зарплату в конверте

4 сентября 2024 10:37
134
Самарцы стали чаще просить оформить их на работу без трудового договора и выдавать зарплату в конверте

В ходе опроса работодателей Самарской области служба исследований hh.ru выяснила, что местные жители стали чаще просить работодателей не оформлять с ними официальный трудовой договор и даже выдавать зарплату в конверте.

Каждый второй (53%) опрошенный самарский работодатель в ходе исследования hh.ru заявил, что соискатели стали все чаще просить оформить их на работу без заключения официального трудового договора. Причем 20% или каждый пятый работодатель отмечает, что за последний год доля таких кандидатов существенно выросла.

Кроме того, 31% опрошенных компаний или каждый третий респондент также добавил, что в его практике встречаются случаи, когда соискатели хотят, чтобы им выплачивал зарплату «в конверте». Причем 19% или каждый пятый опрошенный работодатель добавил, что такие просьбы за последний год стали поступать очень часто.

«По мнению работодателей наиболее частые причины, по которым кандидаты просят «серую» зарплату или трудоустройство без оформления – нежелание платить алименты. Такую позицию высказали 2\3 опрошенных работодателей. Еще 60% компаний отметили, что возможно люди отказываются оформлять официальное трудоустройство, потому что не хотят или не могут выплачивать кредит и таким образом избегают внимания банков и других финансовых организаций. Также 53% компаний подозревают, что таким образом люди пытаются понизить официальный доход для получения пособий на детей. Еще треть компаний отметили, что подозревают, что у кандидатов скорее всего есть проблемы с законом, потому они выдвигают такие просьбы», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО. 

Между тем работодатели в вопросе оформления трудовых отношений и выплаты зарплаты «в конверте» демонстрируют достаточно взвешенную позицию. Так, согласно опросу, лишь 22% работодателей в регионе готовы пойти на уступки и платить «серую» зарплату. И лишь 19% готовы трудоустраивать не официально, в обход законодательству.  

Главными причинами, по которым работодатели не готовы рассматривать подобные необычные требования соискателей, являются финансовые расходы (58%), правовые риски (53%) и прямой запрет руководства (43%). Кроме того, каждая третья компания боится понести имиджевые риски, потому не планирует нарушать трудовое законодательство. А 22% работодателей, может быть, и хотели бы пойти на встречу в подобных запросах, но не могут из-за повышенной бюрократии на работе.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство жителей Самары отрицательно относятся к ЕГЭ
04 сентября 2024, 09:28
Большинство жителей Самары отрицательно относятся к ЕГЭ
Женщины в целом более лояльно относятся к ЕГЭ, чем мужчины. Образование
117
3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки
03 сентября 2024, 13:28
3 из 10 жителей Самары всегда отвечают на незнакомые звонки
Среди мужчин больше тех, кто всегда отвечает на звонки с неизвестных номеров. Общество
440
о личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
03 сентября 2024, 12:57
О личной жизни, знаке зодиака и судимости: что еще спрашивают на собеседованиях работодатели у жителей Самарской области
Причем по сравнению с показателями аналогичного опроса 2022 года работодатели стали на 6% чаще интересоваться семейным положением кандидатов. Общество
426
В центре внимания
Глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель области Вячеслав Федорищев приняли участие в Демографическом форуме ПФО.
3 сентября 2024  20:29
В Самаре прошел Демографический форум ПФО
432
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
3 сентября 2024  14:00
В Самаре утвердили региональную программу «Мастер спорта»
687
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2024  11:53
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
939
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсада
3 сентября 2024  10:04
6 сентября в Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах
368
Глава Минобрнауки России и Вячеслав Федорищев открыли производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.
2 сентября 2024  22:28
Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета
649
Весь список