самарцы смогут увидеть метеорный поток Леониды

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В ноябре к Земле приблизится метеорный поток Леониды, который подходит к планете ежегодно с 6 ноября по 30 ноября. Особенно четко метеорный поток будет видно в ночь с 17 на 18 ноября. Зенитное часовое число метеоров достигнет 20 штук. Они войдут в атмосферу Земли со скоростью порядка 70 км/с — и полностью сгорят.

На основании собственной технологии Метеум метеорологи Яндекс Погоды подготовили прогноз и узнали, что жители Самары оказались в числе тех, кто сможет увидеть пролетающий над землей метеорный поток.

Также повезет следующим городам: Москве, Набережным Челнам, Краснодару. Именно в этих городах ожидается малооблачная погода без осадков, которая позволит рассмотреть метеориты в небе.

Жителям Санкт-Петербурга, Кемерово, Уфы, Иркутска, Челябинска, Новокузнецка, Томска, Красноярска, Хабаровска с погодой повезло чуть меньше. В этих городах в ночь с 17 на 18 ноября ожидается пасмурная погода, поэтому шанс увидеть метеорный поток не такой высокий.

«Жителям крупных городов и мегаполисов необходимо запастись временем и терпением. Чтобы посмотреть на метеоры, нужно будет выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15-20 метеоров за час. Небесные тела будут особенно хорошо видны жителям, живущим за городом, и в случае ясной или малооблачной погоды», — комментируют метеорологи сервиса Яндекс Погода.