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Самарцы считают подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года

7 августа 2024 12:52
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Самарцы считают подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года

Самым подходящим периодом для начала трудовой деятельности экономически активные жители Самары чаще считают возраст от 18 до 21 года. Те, кто имеет детей, полагают, что лучше начинать раньше: в 14—17 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активных граждан из Самары.

4 из 10 жителей Самары (42%) начали свою трудовую деятельность в возрасте от 18 до 21 года. Каждый третий (34%) приступил к работе в 14—17 лет. 15% опрошенных начали карьеру в 22 года, а 4% респондентов пошли работать в 10—13 лет. И лишь 1% россиян имел трудовой опыт до 9 лет (в наше время, в основном, в качестве актера или модели, в советское — не только в творческих профессиях, но и, например, в сельском хозяйстве).

Мужчины чаще женщин подрабатывали уже в старшем подростковом возрасте (14—17 лет): 41% против 27% соответственно. Женщины же чаще начинали трудовую деятельность в 18—21 год: 48% против 36% среди мужчин.

Если говорить о начале трудовой деятельности детей, то картина получается аналогичной: чаще всего жители Самары называли подходящим для начала работы возраст от 18 до 21 года (45%), на втором месте — от 14 до 17 лет (34%).

В то же время те, у кого нет детей, называли оптимальным более поздний период выхода на рынок труда (43% — в 18—21 год, 17% — после 22 лет). А каждый второй родитель (49%) считает, что ребенку можно начинать подрабатывать уже в 14—17 лет.


Время проведения: 4—6 августа 2024 года

Теги: Опрос

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