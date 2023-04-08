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Самарцы считают, что всем желающим завести собаку нужно обязательно пройти обучение обращению с питомцем

8 апреля 2023 10:46
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Самарцы считают, что всем желающим завести собаку нужно обязательно пройти обучение обращению с питомцем

В Испании принят закон, согласно которому будущих владельцев собак обяжут проходить бесплатное обучение, перед тем как взять животное. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, нужен ли подобный закон в России. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

По мнению 70% самарцев, в стране необходим закон, направленный на защиту домашних животных: «Согласен полностью, и надо ужесточить ответственность за плохое обращение и оставление в беде животных»; «И чипирование всех питомцев крупнее хомяка». 18% высказались против подобного закона: «Толком принять не смогут. Будет опять какая-нибудь оплата или госпошлина»; «Такое обучение будет оплачиваться из бюджета. Если я не планирую заводить собаку, то почему мои налоги должны идти на обучение собаководов?!» Затруднились с оценкой 12% опрошенных: «На мой взгляд, актуально только для владельцев крупных и бойцовых пород».

Чаще остальных идею закона поддерживали респонденты, у которых никогда не было собаки, и те, кто хотел бы ее завести (по 63%).

Время проведения: 5—6 апреля 2023 года

Теги: Опрос

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