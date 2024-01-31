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Самарцы рассказали, сколько выделяют детям на карманные расходы и на что те тратят деньги

31 января 2024 13:29
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Самарцы рассказали, сколько выделяют детям на карманные расходы и на что те тратят деньги

Аналитики Авито опросили жителей Самары, у которых есть несовершеннолетние дети, и выяснили, сколько денег на карманные расходы и по какому поводу выделяют респонденты.

Большинство жителей Самары (86%), воспитывающих несовершеннолетних детей, считают, что выделять деньги на карманные расходы ребенка необходимо. Только 14% считают, что деньги детям не нужны и не дают их.

Суммы, которые опрошенные считают справедливыми для детских карманных расходов, тоже разнятся. 48% дают детям до 1 000 рублей в месяц. В основном это молодые родители в возрасте от 25 до 34 лет. До 2 000 дает 20% респондентов, до 5 000 — 21%. А вот больше 5 000 тысяч рублей в месяц выдают своим детям 2% жителей Самары. Примечательно, что в последних группах преобладают респонденты от 55 до 64 лет. Также 8% отметили, что нет четкой суммы — это зависит от месяца и ситуации.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что мужчины обычно дают больше денег, чем женщины. А самые большие суммы на карманные расходы дают в Новосибирске и Красноярске — 5 и 6% опрошенных в этих городах соответственно выделяют детям от 10 до 20 тысяч рублей в месяц.

39% дают карманные деньги по потребности, а 16% выдают определенную сумму на регулярной основе. 29% рассказали, что их дети используют деньги, подаренные им на праздники, как свои карманные. 19% ответили, что в их семье дети «зарабатывают» деньги, выполняя различные цели и задачи, которые касаются учебы, уборки по дому, помощи родителям и прочего. А 3% поделились, что подростки, достигшие 14-16 лет, сами зарабатывают деньги на свои нужды на разрешенной им по возрасту работе.

При этом контролируют траты детей большинство взрослых лишь время от времени (56%). 16% просят отчитываться о всех тратах, а 28% не интересуются этим совсем. Родители отмечают, что в основном карманные деньги детей уходят на походы в кафе или обеды в столовой (41%), снеки и сладости (37%), игрушки (31%), билеты в кино (23%) и проезд (16%).

Также среди популярных ответов — накопления. Выяснилось, что многие дети откладывают карманные деньги на какую-то большую покупку, например, компьютер, или просто «на лучшую жизнь», как поделился один из участников опроса. Еще некоторые дети тратят карманные деньги на подарки и сюрпризы родным.

Примечательно и то, что 61% жителей Самары ограничивают выдачу денег детям в случае провинности. Из них большинство (47%) делают это только если ребенок сильно «проштрафился» и 14% — в случае любой провинности. А вот 39% родителей в такой ситуации вообще не ограничивают выдачу карманных денег, так как считают, что они все равно нужны — к слову, такого мнения чаще придерживаются женщины — 49% против 39% мужчин.

Теги: Опрос

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