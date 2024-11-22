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Самарцы рассказали, сколько дней хотели бы отдыхать на новогодних каникулах

22 ноября 2024 09:59
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Самарцы рассказали, сколько дней хотели бы отдыхать на новогодних каникулах

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представители экономически активного населения из города рассказали, какая продолжительность новогоднего отдыха для них оптимальна.

36% самарцев считают, что 11 дней каникул — с 29 декабря по 8 января — достаточно для отдыха. Немало и тех, кто хотел бы отдыхать в новогодние праздники меньше: от 1 до 3 дней — 10%, от 4 до 6 дней — 12%, 9% горожан устроила бы ровно 1 неделя отдыха и еще столько же граждан предпочли бы отдохнуть от 8 до 10 дней. Без отдыха на Новый год готов обойтись 1 из 100 опрошенных. Отдыхать больше установленного хотели бы 12% респондентов: 4% — от 12 до 13 дней, 8% — 2 недели.

Чем старше горожане, тем менее продолжительный отдых на Новый год им нужен: 4 из 10 граждан в возрасте от 45 лет хватило бы от 1 дня до недели каникул. 32% респондентов до 35 лет предпочли бы каникулы продолжительностью более 11 дней.

Каждую третью женщину устраивают 11-дневные новогодние каникулы в 2025 году, а среди мужчин больше тех, кому нужен более длительный отдых.

Время проведения: 12—21 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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