66% работающих жителей Самары учитывают престиж профессии при выборе работы

Авито Работа провела опрос среди более чем 8 000 работающих россиян, чтобы выяснить, какие профессии они считают престижными и почему. Одними из самых престижных профессиональных сфер по мнению жителей Самары являются IT, телекоммуникации и цифровые сервисы (29%), нефтегазовая отрасль (29%), финансовый сектор (23%), энергетика (15%) и промышленность и высокотехнологичное производство (15%).



В топ-10 самых престижных сфер, по мнению самарцев, также вошли предпринимательство и управление бизнесом (14%), здравоохранение и фармацевтическая промышленность (14%), инженерно-техническая деятельность и проектирование (14%), строительство и девелопмент (13%) и медиа, коммуникации и креативные индустрии (12%).

Для большинства участников исследования в Самаре престиж напрямую связан с деньгами: 66% назвали достойную оплату труда главным критерием, который определяет статус профессии. Больше трети (40%) самарцев назвали главным фактором престижа стабильность и востребованность профессии на рынке труда. Для 22% опрошенных важны высокая ответственность и сложность задач. 21% опрошенных также считают важным, чтобы работа приносила ощутимую пользу людям, и такая же часть отметили наличие социального пакета и льгот (21%). Для 19% респондентов имеют значение общественное признание и уважение, а для 18% — широкие возможности развития навыков. Еще 17% связывают престиж профессии с работой в известной компании.

«Восприятие престижа заметно меняется в зависимости от возраста. Молодежь 18–24 лет чаще ориентируется на карьерный рост (28% против 22% в среднем) и возможность развивать навыки (25% против 18%). Старшее поколение — 55–64 года — расставляет приоритеты иначе: для них на первом месте достойная оплата труда (61% против 54% в среднем) и польза профессии для общества (30% против 23%). Получается, что молодые смотрят вперед — на перспективы, а люди постарше больше ценят стабильность и отдачу от своего труда», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Треть работающих жителей Самары (33%) отмечают, что за последние 2–3 года уровень престижа их профессии, по их ощущениям, не изменился. В то же время 22% респондентов считают, что за это время их профессия стала более престижной.

Чаще других о росте престижа своей профессии за последние несколько лет в целом по России говорили работники автосервисов (44%), IT-специалисты (43%), сотрудники бьюти-сферы (42%), специалисты в сфере маркетинга и PR (35%), мастера по оказанию персональных услуг (33%), работники металлообрабатывающих цехов (32%), топ-менеджеры (31%), строители и ремонтники (31%), мастера по ремонту техники (31%), обслуживающий персонал в общепите (31%), а также работники пищевого производства (29%) и специалисты сельского, лесного и рыбного хозяйства (29%).

Для большинства жителей Самары престиж профессии остается значимым фактором при выборе работы: об этом сообщили 66 % участников опроса. Особенно заметна эта установка по России среди респондентов старше 65 лет (68%) и молодежи 18–24 лет (61%). При этом почти половина работающих россиян (48%) в той или иной степени готовы рассмотреть смену профессии или сферы деятельности ради более престижной карьеры. Чаще всего о такой готовности говорили более молодые респонденты: среди участников опроса 18–24 лет этот показатель составил 64%, среди россиян 25–34 лет — 58%, а в возрастной группе 35–44 лет — 51%.

Наиболее открыты к смене профессионального направления ради более престижной карьеры в России мастера по оказанию персональных услуг (68%), топ-менеджеры (63%), специалисты службы поддержки (61%), клинеры и помощники по хозяйству (59%), сотрудники маркетинга и PR (58%), работники металлообрабатывающих и отделочных цехов (58%), специалисты по продажам (58%), обслуживающий персонал в общепите (57%), а также сотрудники складов (54%) и розничной торговли (53%).

При этом наиболее престижным сценарием профессионального развития 30% опрошенных самарцев назвали вариант стать востребованным специалистом и самостоятельно выбирать лучшие предложения на рынке. Две части респондентов в равной степени хотели бы работать с современным оборудованием и технологиями (21%) и заниматься общественно значимой работой, приносящей пользу людям (21%). Другая часть опрошенных считает лучшим карьерным сценарием работать в компании-лидере отрасли и расти внутри неё (18%). Еще 15% хотели бы запустить собственный проект или масштабировать уже имеющийся. Для 12% важным показателем профессионального успеха остается развитие внутри профессионального сообщества и столько же (12%) хотели бы стать признанным экспертом в своей сфере.