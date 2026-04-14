Я нашел ошибку
Главные новости:
При поддержке правительства Самарской области начинает работу XI Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
Пропавшую в Самарской области трехлётнюю девочку нашли в соседней деревне
Из-за повышенных сбросов ГЭС в Самарской области начались подтопления
Самбисты из Самарской области завоевали право участия в первенстве мира
Самарская область обменяется опытом с коллегами из других регионов
Самарцы стали активнее интересоваться покупкой автомобилей с пробегом — спрос вырос на 11%
«Монетка» открыла первые магазины в Самарской области
Резидентами технопарка «Жигулёвская долина» станут 10 инновационных проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
-0.72
EUR 89.14
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Самаре в «Заварке» состоится лекция «Что такое реставрация?»
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

66% работающих жителей Самары учитывают престиж профессии при выборе работы

Авито Работа провела опрос среди более чем 8 000 работающих россиян, чтобы выяснить, какие профессии они считают престижными и почему. Одними из самых престижных профессиональных сфер по мнению жителей Самары являются IT, телекоммуникации и цифровые сервисы (29%), нефтегазовая отрасль (29%), финансовый сектор (23%), энергетика (15%) и промышленность и высокотехнологичное производство (15%).

В топ-10 самых престижных сфер, по мнению самарцев, также вошли предпринимательство и управление бизнесом (14%), здравоохранение и фармацевтическая промышленность (14%), инженерно-техническая деятельность и проектирование (14%), строительство и девелопмент (13%) и медиа, коммуникации и креативные индустрии (12%).

Для большинства участников исследования в Самаре престиж напрямую связан с деньгами: 66% назвали достойную оплату труда главным критерием, который определяет статус профессии. Больше трети (40%) самарцев назвали главным фактором престижа стабильность и востребованность профессии на рынке труда. Для 22% опрошенных важны высокая ответственность и сложность задач. 21% опрошенных также считают важным, чтобы работа приносила ощутимую пользу людям, и такая же часть отметили наличие социального пакета и льгот (21%). Для 19% респондентов имеют значение общественное признание и уважение, а для 18% — широкие возможности развития навыков. Еще 17% связывают престиж профессии с работой в известной компании.

«Восприятие престижа заметно меняется в зависимости от возраста. Молодежь 18–24 лет чаще ориентируется на карьерный рост (28% против 22% в среднем) и возможность развивать навыки (25% против 18%). Старшее поколение — 55–64 года — расставляет приоритеты иначе: для них на первом месте достойная оплата труда (61% против 54% в среднем) и польза профессии для общества (30% против 23%). Получается, что молодые смотрят вперед — на перспективы, а люди постарше больше ценят стабильность и отдачу от своего труда», — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Треть работающих жителей Самары (33%) отмечают, что за последние 2–3 года уровень престижа их профессии, по их ощущениям, не изменился. В то же время 22% респондентов считают, что за это время их профессия стала более престижной.

Чаще других о росте престижа своей профессии за последние несколько лет в целом по России говорили работники автосервисов (44%), IT-специалисты (43%), сотрудники бьюти-сферы (42%), специалисты в сфере маркетинга и PR (35%), мастера по оказанию персональных услуг (33%), работники металлообрабатывающих цехов (32%), топ-менеджеры (31%), строители и ремонтники (31%), мастера по ремонту техники (31%), обслуживающий персонал в общепите (31%), а также работники пищевого производства (29%) и специалисты сельского, лесного и рыбного хозяйства (29%).

Для большинства жителей Самары престиж профессии остается значимым фактором при выборе работы: об этом сообщили 66 % участников опроса. Особенно заметна эта установка по России среди респондентов старше 65 лет (68%) и молодежи 18–24 лет (61%). При этом почти половина работающих россиян (48%) в той или иной степени готовы рассмотреть смену профессии или сферы деятельности ради более престижной карьеры. Чаще всего о такой готовности говорили более молодые респонденты: среди участников опроса 18–24 лет этот показатель составил 64%, среди россиян 25–34 лет — 58%, а в возрастной группе 35–44 лет — 51%.

Наиболее открыты к смене профессионального направления ради более престижной карьеры в России мастера по оказанию персональных услуг (68%), топ-менеджеры (63%), специалисты службы поддержки (61%), клинеры и помощники по хозяйству (59%), сотрудники маркетинга и PR (58%), работники металлообрабатывающих и отделочных цехов (58%), специалисты по продажам (58%), обслуживающий персонал в общепите (57%), а также сотрудники складов (54%) и розничной торговли (53%).

При этом наиболее престижным сценарием профессионального развития 30% опрошенных самарцев назвали вариант стать востребованным специалистом и самостоятельно выбирать лучшие предложения на рынке. Две части респондентов в равной степени хотели бы работать с современным оборудованием и технологиями (21%) и заниматься общественно значимой работой, приносящей пользу людям (21%). Другая часть опрошенных считает лучшим карьерным сценарием работать в компании-лидере отрасли и расти внутри неё (18%). Еще 15% хотели бы запустить собственный проект или масштабировать уже имеющийся. Для 12% важным показателем профессионального успеха остается развитие внутри профессионального сообщества и столько же (12%) хотели бы стать признанным экспертом в своей сфере.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
619
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
600
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
580
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
924
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
503
Весь список