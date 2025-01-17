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Самарцы рассказали, с чем у них ассоциируется пятница

17 января 2025 10:29
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Самарцы рассказали, с чем у них ассоциируется пятница

Чаще всего респонденты ассоциируют пятницу с предстоящими выходными, завершением работы и отдыхом. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Какие мысли возникают у самарцев, когда они слышат слово «пятница»? Согласно результатам опроса, 27% респондентов ассоциируют пятницу с грядущими выходными. 23% радуются окончанию рабочей недели, а 15% уже предвкушают долгожданный отдых. Для 11% пятница ассоциируется с радостью и позитивными эмоциями, в то время как для 10% это просто еще один рабочий день. 9% вспоминают о развлечениях, а 5% — о возможности выспаться. По 3% ассоциируют этот день с домашними делами, алкоголем и рифмами. 2% связывают пятницу с возможностью общения с близкими, столько же людей с облегчением думают, что наконец-то освободились от работы. Еще 1% вспоминают о пробках на дорогах.

Среди прочих не столь популярных ассоциаций — персонаж Пятница из книги Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо, скоротечность времени, постный день, приближение понедельника, отсутствие необходимости делать уроки с детьми, отчеты, дедлайны и прочее.

У 17% пятница не вызывает никаких ассоциаций.

Интересно, что женщины чаще мужчин связывают последний рабочий день с мыслями о предстоящих выходных, предвкушением отдыха, радостными эмоциями и возможностью выспаться. Мужчины же, в свою очередь, чаще думают о развлечениях, домашних делах, алкоголе и вспоминают рифмы.


Время проведения: 9—15 января 2025 года

Теги: Опрос

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