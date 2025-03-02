Самарцы рассказали, какими видами спорта занимаются на регулярной основе

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Отвечая на вопрос, какими видами спорта занимаются на регулярной основе, 29% самарцев рассказали, что делают зарядку. Следующим по популярности стал фитнес (19%), 10% занимаются плаванием. Бегом, растяжкой и велосипедным спортом — по 8%. 7% увлечены йогой, столько же предпочитают тяжелую атлетику. 6% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства —по 5%. Футболом увлекаются 4% участников опроса. По 3% респондентов ответили, что занимаются скандинавской ходьбой и баскетболом. Теннисом, хоккеем и фигурным катанием увлечены по 2% горожан. Конькобежным спортом — 1 из 100.

Женщины чаще мужчин делают зарядку и больше увлечены фитнесом, растяжкой и йогой. Мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства, также в приоритете бег и велосипед.

Опрошенные до 35 лет чаще старшего поколения занимаются гимнастикой, велосипедным спортом и бегом. Респонденты от 35 до 45 лет чаще выбирают для себя фитнес, плавание и лыжный спорт, а те, кому за 45, — скандинавскую ходьбу.

О том, что ничем не увлекаются, рассказали лишь 20% горожан.



Время проведения: 20—24 февраля 2025 года