аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
Открывается регистрация на Всероссийский форум Цифровые технологии в образовании
В Москве взорвалась машина ДПС
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами
Крупный пожар: в поселке Смышляевка горели жилой дом и частная баня
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты
Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году
Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения
В день защитника Отечества в Самаре возложили цветы к Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми недооцененными

126
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми недооцененными

Горожане считают, что на нашем рынке труда явно недооценен труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Зарплаты педагогов и воспитателей считает недостаточными 27% самарцев, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 13%.

10% опрошенных уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 9% горожан за то, чтобы повысить заработки уборщиков и дворников. 7% отметили невысокие оклады инженерных работников, еще 5% — продавцов и кассиров. 4% считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 4% заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще любые виды работ. 3% говорили о низких зарплатах занятых в бюджетной сфере.

Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.
 

Время проведения: 9—11 февраля 2026 года

Теги: Опрос

Половина самарцев не готова снижать зарплатные ожидания для сохранения старой работы или поиска новой
24 февраля 2026, 09:47
Половина самарцев не готова снижать зарплатные ожидания для сохранения старой работы или поиска новой
Категорично в вопросах зарплаты настроены соискатели из сферы медицины и фармацевтики, розничной торговли, производства и логистики. Общество
96
больше четверти самарцев не могут накопить на первоначальный взнос из-за сиюминутных желаний
24 февраля 2026, 09:26
Больше четверти самарцев не могут накопить на первоначальный взнос из-за сиюминутных желаний
Почти треть (31%) обещают себе начать копить на первый взнос. Еще каждый шестой самарец (16%) и вовсе не видит смысла копить на первоначальный взнос. Общество
66
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
23 февраля 2026, 13:59
Самарцы планируют траты на 8 Марта: средний бюджет подарка — 6500 рублей
За покупками жители Самары в основном отправятся на онлайн-платформы (44%), в торговые центры и гипермаркеты (32%), в специализированные магазины (17%). Общество
545
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
563
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
635
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1048
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2738
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1013
