Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми недооцененными

Горожане считают, что на нашем рынке труда явно недооценен труд работников в сферах образования и медицины, производства и строительства. В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Зарплаты педагогов и воспитателей считает недостаточными 27% самарцев, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 13%.



10% опрошенных уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 9% горожан за то, чтобы повысить заработки уборщиков и дворников. 7% отметили невысокие оклады инженерных работников, еще 5% — продавцов и кассиров. 4% считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 4% заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще любые виды работ. 3% говорили о низких зарплатах занятых в бюджетной сфере.



Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.



Время проведения: 9—11 февраля 2026 года